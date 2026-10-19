Escándalo en el espectáculo: la feroz pelea de Juana Viale con Wanda Nara

Juana Viale fue durísima contra Wanda Nara tras el galardón que recibió por Bad Bitch en los Martín Fierro de la Música 2026. La nieta de Mirtha Legrand se mostró irónica en su programa de televisión y cuestionó la legitimidad del reconocimiento obtenido por la empresaria mediática en la categoría de canción viral.

En el ciclo Almorzando con Juana, la conductora expresó "Cómo no se va a armar polémica. Yo no la veo mucho como cantante. Ahora está en su rol como conductora. Me encanta que lo haya intentado, le dieron un Martín Fierro pero raro". La actriz continuó la discusión sumando que "No creo que se considere cantante. Es muy buena y muy astuta en lo que hace".

Durante el debate televisivo sobre la estatuilla entregada a Wanda Nara, Luisa Albinoni intervino para defenderla señalando que es una colega y pidiendo abrir la mente. Por su parte, Hernán Drago también la atacó al opinar "Lo más llamativo fue el discurso de ella...a mis colegas. Lo hace porque es show y es lo que le ayuda a ella. Tuvo un solo tema que se viralizó y dice a mis colegas actrices y venís vos que tenés que sos actriz hace 57 años. ¿Cómo te sentirías?".

La ceremonia de la fiesta de la música organizada por APTRA se realizó en el teatro Tango Porteño. Al subir a recibir la distinción, la empresaria declaró "Hago tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz. Hice feliz a mucha gente y creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países".

Durante su discurso, Wanda Nara agradeció al público y nombró a varias artistas reconocidas de la industria. "Hay que animarse a todo. Una canción hecha con amor que inspira a las mujeres a ser un poquito más Bad Bitch", afirmó la famosa para cerrar su dedicatoria ante el titular de la entidad Luis Ventura y su productor Maxi El Brother.