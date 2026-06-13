Escándalo en El Trece: levantaron los programa de Guido Kaczka y Pergolini

El inicio del Mundial 2026 genera consecuencias inmediatas en la televisión de aire argentina. Aunque todavía no se disputaron encuentros con equipos de primera línea, la audiencia ya se encuentra volcada a la competencia de fútbol.

La preocupación de las señales aumenta de cara al martes 16, día en que la selección nacional enfrentará a Argelia a las 22.00. Este evento deportivo incluye una previa cargada de información sobre el estado físico de los jugadores que se encuentran "entre algodones" y diversos contenidos que atraen el encendido.

Frente a este escenario, El Trece analiza cambios para resguardar a sus productos con mayor audiencia, considerando que Telefe transmitirá el encuentro. La medida implica que el ciclo Es mi sueño no saldrá al aire en su horario habitual de 21.00 a 22.30. Sobre la interna del programa de Guido Kaczka, trascendió que el conductor "está un poco fastidioso" luego de recientes negociaciones con Hernán Drago.

La reestructuración también alcanza a Mario Pergolini, cuyo envío Otro día perdido, que comienza a las 22.30, será suspendido temporalmente. El presentador manifestó recientemente su sorpresa ante un nuevo faltazo de Rada al preguntar "¿Volví para esto?" durante una emisión.

Estos programas son los que registran las mediciones más altas en el canal y la intención de las autoridades es evitar una caída drástica en las planillas de rating durante la próxima semana.

El espacio vacante será cubierto por el segmento Cine 13 mediante una maratón de largometrajes. La programación iniciará a las 21.00 con la película Upgrade primera clase. Al finalizar esta cinta, a las 22.45, se emitirá la producción nacional 4x4 protagonizada por Peter Lanzani.