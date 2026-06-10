Laurita Fernández rompió el silencio sobre la interna que sacude a Bienvenidos a Ganar. La conductora analizó la medida de la productora de Guido Kaczka de eliminar al jurado, lo que generó malestar en Hernán Drago.

Sobre su partida del ciclo tras dos años y medio, ella explicó que "Antes de arrancar este año tuve muchas charlas para entender cómo se iba a desarrollar todo y cuál iba a ser la realidad presupuestaria de la televisión. En lo personal, fueron varios los factores que me llevaron a tomar una decisión" para contextualizar su alejamiento.

La actriz respaldó el accionar de Kuarzo frente a las versiones de tensión. Al ser consultada por el programa Intrusos, manifestó que "A Guido lo respeto y lo quiero mucho. También a todo el equipo. Sé que siempre defienden cada proyecto y cada programa con todo lo que tienen y con todo lo que pueden" resaltando su afecto por los trabajadores del medio.

El conflicto surgió por la similitud de formatos entre canales, lo que obligó a realizar cambios en la dinámica del programa. Laurita se mostró comprensiva con la situación y sentenció que "No les quedó otra. Si le sacan algún recurso al programa no es porque quieran hacerlo. Si tomaron esa decisión, es porque realmente se tuvo que hacer" para dar un cierre a la polémica generada por la falta de recursos.