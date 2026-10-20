La denuncia penal contra Patricio Páez, presidente de la Agrupación Minera Cordillera de los Andes, podría sumar nuevos elementos vinculados con el cobro de capacitaciones. Claudio David Suárez, uno de los denunciantes, dijo a DIARIO HUARPE que este martes 20 de octubre se reunirá con varios abogados y aportarán a la investigación nuevos comprobantes de personas que aseguran haber pagado por esos cursos.

“Vomos a llevar otras pruebas que tenemos, otros comprobantes que nos han ido llegando, de gente que le ha pagado a Patricio”, sostuvo Suárez. Según explicó, parte de la documentación ya fue enviada a la fiscalía la semana pasada como ampliación de la denuncia original.

El denunciante afirmó que entre los elementos que aportaron hay comprobantes de pago y publicaciones en las que, según su versión, las capacitaciones se promocionaban bajo el nombre de la agrupación. También anunció que convocarán a quienes hayan abonado por esos cursos para que acerquen sus comprobantes. El contenido de la documentación mencionada deberá ser contrastado con los registros correspondientes.

Qué se denunció

Según la denuncia original, algunos participantes habrían pagado $150.000 por capacitaciones que, de acuerdo con los denunciantes, debían ser gratuitas.

La presentación estimó un perjuicio de entre $12 millones y $15 millones. En una entrevista anterior con este medio, Suárez mencionó una cifra cercana a los $20 millones. Se trata de estimaciones de los denunciantes que no constituyen montos establecidos judicialmente.

Suárez sostiene que los cobros se promocionaban a través de la agrupación, pero que el dinero se dirigía a cuentas personales de Páez y de su hijo. Este punto forma parte de las acusaciones y deberá ser determinado mediante la documentación y las actuaciones correspondientes.

La respuesta de Páez

Páez rechazó las acusaciones en su anterior diálogo con DIARIO HUARPE. “No he cobrado absolutamente nada”, afirmó entonces. También sostuvo que las capacitaciones aranceladas correspondían a Trackshop, su emprendimiento independiente de la agrupación, y que el curso masivo realizado en ACER había sido gratuito y estuvo a cargo del capacitador Cristian López.

Consultado nuevamente para esta actualización, Páez respondió: “Estoy siguiendo los pasos que me aconsejó el abogado y no puedo decir más de lo que dije”.

Por su parte, López confirmó anteriormente a este medio que las cuatro capacitaciones que brindó para la agrupación fueron gratuitas. También explicó que, posteriormente, Páez lo contrató para dictar cursos a través de Trackshop. El capacitador aclaró que desconocía cómo se organizaron los cobros cuestionados y quién administró esos fondos. Respecto a los avales de los cursos, el capacitador había confirmado a este medio que tales cursos no eran habilitantes, sino que eran cursos de inducción a las actividades.

La documentación que los denunciantes afirman que aportarán debería permitir contrastar las distintas versiones sobre la promoción de los cursos, los pagos realizados y el destino del dinero.