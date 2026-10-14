La Agrupación Minera Cordillera de los Andes atraviesa una crisis tras la denuncia penal presentada el 1 de octubre contra su presidente, Patricio Páez, y su hijo por presuntas irregularidades en el cobro de capacitaciones para ingresar al sector minero. Algunos miembros de la comisión directiva renunciaron y quedó en duda la continuidad de la entidad, creada para promover el empleo minero.

La presentación, registrada bajo el legajo MPF-SJ-24148-2026, señala que algunos participantes habrían pagado $150.000 por cursos que, según los denunciantes, debían ser gratuitos. Los fondos habrían ingresado a cuentas personales. Páez rechazó las acusaciones y sostuvo que las capacitaciones aranceladas correspondían a su empresa Trackshop, independiente de la agrupación.

Qué denunciaron

La presentación fue realizada el 1 de octubre y quedó registrada bajo el legajo MPF-SJ-24148-2026. Según la denuncia, durante septiembre algunos participantes de la agrupación informaron a integrantes de la comisión que habían pagado $150.000 por las capacitaciones: $50.000 para reservar un lugar y otros $100.000 el día del curso.

Suárez afirmó que el dinero habría sido transferido a cuentas personales de Páez y de su hijo. La denuncia también sostiene que, durante una reunión del 29 de septiembre, el presidente habría manifestado que esos fondos correspondían a trabajos de mantenimiento mecánico de su emprendimiento y no a la asociación.

La denuncia, que lleva el nombre de David Suarez, estima un perjuicio de entre $12 millones y $15 millones. Pero en diálogo con DIARIO HUARPE, el denunciante mencionó una cifra cercana a los $20 millones. Se trata de estimaciones que deberán ser verificadas. Suárez sostuvo que la comisión no había autorizado esos cobros y que el objetivo de la agrupación era ofrecer capacitación gratuita para facilitar el acceso al empleo minero.

La defensa de Páez

Páez negó haber cobrado en nombre de la agrupación. “No, nada terminantemente, que me lo demuestre. No he cobrado absolutamente nada”, afirmó a DIARIO HUARPE.

El presidente sostuvo que Trackshop es su emprendimiento, independiente de la asociación, y aseguró que difundía las capacitaciones bajo esa firma. Consultado sobre la promoción de los cursos, respondió: “Por todos lados, por todas las plataformas, por todos lados”.

También afirmó que el curso masivo realizado en ACER fue gratuito y estuvo a cargo del capacitador Cristian López. “Cristian López no ha cobrado ni un mango, yo no he cobrado ni directamente un mango”, dijo.

Como parte de su defensa, Páez cuestionó el destino del dinero de otros cursos, entre ellos una capacitación vinculada con el Día de la Mujer. Según su versión, se habían vendido certificados y los fondos debían ser explicados por otros integrantes. “¿A dónde está el dinero de las capacitaciones de la mujer?”, preguntó. Ese planteo constituye una acusación de Páez que también requiere documentación para determinar qué se cobró y quién recibió el dinero.

El dirigente negó que su hijo tuviera relación con Trackshop y pidió que fuera desvinculado de la denuncia. Además, afirmó que nunca prometió trabajo a quienes asistían a las capacitaciones y dijo que está a disposición de la Justicia.

Qué explicó el capacitador

Cristian López confirmó a DIARIO HUARPE que las cuatro capacitaciones que brindó para la agrupación fueron gratuitas. “En la agrupación sí, con la agrupación sí, de carácter gratuito”, señaló. También explicó que posteriormente Páez lo contrató para dictar cursos a través de Trackshop.

López aclaró que desconoce cómo se organizaron los cobros cuestionados y quién administró esos fondos. Sobre los certificados de las actividades que dio para la agrupación, explicó que correspondían a instancias de inducción y no acreditaban por sí solos la formación completa como operadores de equipos.

Otros cuestionamientos

En un comunicado, integrantes de la comisión directiva afirmaron haber presentado actuaciones judiciales y administrativas por presuntas irregularidades. Entre otros puntos, cuestionaron el uso de canales institucionales para promocionar cursos arancelados mediante Trackshop, la utilización de instalaciones municipales, la validez formal de certificados y la integración de la conducción. También mencionaron presuntos malos tratos.

Además la comisión hablo de "Desviación de los fines sociales y politización" de la agrupación. Mientras que el propio Páez dijo a este medio que la agrupación se esta convirtiendo en una "Unidad Básica", sin presisar de qué partido.