Un escándalo de violencia empañó este jueves 8 de octubre el partido de Reserva entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba, disputado por la fecha 12 del Torneo Proyección. Tras la victoria por 2 a 0 del conjunto tucumano, se desató una batalla campal fuera del campo de juego que incluyó golpes de puño, empujones y enfrentamientos entre integrantes del cuerpo técnico visitante y allegados del equipo local. Entre los involucrados estuvieron el exfutbolista Lautaro "Laucha" Acosta y su hermano Rodrigo, entrenador de la Reserva cordobesa.

El encuentro se disputó en el Complejo José Salmoiraghi, en Tucumán, y estuvo marcado por distintas decisiones arbitrales que generaron fuertes protestas de Talleres. La tensión aumentó especialmente después del primer gol del Decano, que fue convalidado pese a las dudas sobre si la pelota había ingresado completamente al arco.

A las polémicas se sumaron las expulsiones de Soria y Ribera, que dejaron al conjunto cordobés con nueve futbolistas. Además, tanto Rodrigo Acosta como su hermano Lautaro, quien se desempeña como ayudante de campo, recibieron la tarjeta roja durante el entretiempo por sus reclamos al árbitro.

Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó sobre el cierre del encuentro, cuando Atlético Tucumán convirtió el segundo gol. La celebración de los futbolistas locales frente a un rival provocó una nueva reacción del banco visitante y aumentó el malestar que se había acumulado durante el partido.

Piñas, empujones y corridas fuera de la cancha

Una vez finalizado el encuentro, la discusión se trasladó al sector exterior del campo de juego, donde comenzaron los enfrentamientos entre integrantes de la delegación cordobesa y personas vinculadas al club tucumano.

Las imágenes registradas por la transmisión oficial de LPF Play mostraron a los hermanos Acosta involucrados en la pelea, junto a familiares y allegados que se encontraban detrás del alambrado.

En los videos se observaron golpes de puño, empujones contra las rejas y corridas, mientras otras personas intentaban separar a los involucrados para evitar que la situación pasara a mayores.

Finalmente, futbolistas de Talleres intervinieron para retirar a Lautaro y Rodrigo Acosta del lugar y poner fin al enfrentamiento.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y generaron cuestionamientos por los episodios de violencia ocurridos en una competencia formativa del fútbol argentino.

El Laucha Acosta apuntó contra el arbitraje

Después de los incidentes, Lautaro Acosta habló públicamente sobre lo ocurrido y responsabilizó al árbitro por la tensión que se vivió durante el encuentro.

"El gran culpable de todo es el árbitro", manifestó el exjugador de Lanús en declaraciones a TyC Sports, al cuestionar distintas decisiones que, según su interpretación, perjudicaron al conjunto cordobés.

Más allá de las protestas por el arbitraje, la pelea terminó opacando la victoria de Atlético Tucumán y dejó una imagen preocupante en el cierre de la jornada.

El encuentro, que debía resolverse únicamente dentro del campo de juego, terminó con una batalla campal que involucró a miembros de un cuerpo técnico, futbolistas y allegados, y cuyos registros se difundieron ampliamente en las redes sociales.