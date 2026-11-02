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Escándalo en MasterChef con Luck Ra tras revelarse que se "acuesta con..."
POR REDACCIÓN
El domingo en la pantalla de Telefe se vivió un momento muy divertido cuando los famosos empezaron a charlar sobre sus salidas nocturnas dentro de MasterChef Celebrity. En ese contexto, Edith Hermida decidió exponer al cantante Luck Ra frente a todos al contar una intimidad muy particular sobre sus hábitos de fiesta. Todo comenzó cuando la conductora Wanda Nara le consultó en referencia a sus salidas del año pasado: "Eras el más uno. ¿Pero por qué este año sacaste el más uno?". El artista le respondió: "Y porque no tengo".
Lejos de dejar pasar el tema, Edith Hermida intervino con picardía para asegurar: "Sin embargo yo lo veo bastante feliz a Luck Ra". Luego agregó: "Tiene la cara de joda". Acto seguido, decidió compartir una anécdota reciente y mandarlo al frente: "Hace un tiempo fueron los Martín Fierro de la Música, se acostó como a las 10 de la mañana". Esa afirmación generó la inmediata reacción de la conductora, quien quiso saber cómo conocía semejante detalle de su vida privada.
Entre risas y con mucha complicidad en el estudio, Wanda Nara le preguntó: "Pará, Edith, pero ¿qué tenés la última conexión de Luck Ra? ¿Cómo podés saber a qué hora se acuesta un compañero?". Para despejar cualquier tipo de duda, Edith Hermida aclaró la fuente de su información: "En realidad me lo contó recién y me gusta contar las cosas que me cuenta". De este modo, la divertida charla dejó al descubierto la gran onda que existe entre los participantes del exitoso ciclo de cocina.