Escándalo en MasterChef con Luck Ra tras revelarse que se "acuesta con..."

El domingo en la pantalla de Telefe se vivió un momento muy divertido cuando los famosos empezaron a charlar sobre sus salidas nocturnas dentro de MasterChef Celebrity. En ese contexto, Edith Hermida decidió exponer al cantante Luck Ra frente a todos al contar una intimidad muy particular sobre sus hábitos de fiesta. Todo comenzó cuando la conductora Wanda Nara le consultó en referencia a sus salidas del año pasado: "Eras el más uno. ¿Pero por qué este año sacaste el más uno?". El artista le respondió: "Y porque no tengo".

Lejos de dejar pasar el tema, Edith Hermida intervino con picardía para asegurar: "Sin embargo yo lo veo bastante feliz a Luck Ra". Luego agregó: "Tiene la cara de joda". Acto seguido, decidió compartir una anécdota reciente y mandarlo al frente: "Hace un tiempo fueron los Martín Fierro de la Música, se acostó como a las 10 de la mañana". Esa afirmación generó la inmediata reacción de la conductora, quien quiso saber cómo conocía semejante detalle de su vida privada.

Entre risas y con mucha complicidad en el estudio, Wanda Nara le preguntó: "Pará, Edith, pero ¿qué tenés la última conexión de Luck Ra? ¿Cómo podés saber a qué hora se acuesta un compañero?". Para despejar cualquier tipo de duda, Edith Hermida aclaró la fuente de su información: "En realidad me lo contó recién y me gusta contar las cosas que me cuenta". De este modo, la divertida charla dejó al descubierto la gran onda que existe entre los participantes del exitoso ciclo de cocina.