Escándalo en Masterchef: la feroz pelea de la Negra Vernaci y Wanda Nara

Un tenso episodio se habría vivido durante las jornadas de grabación del reality gastronómico MasterChef Celebrity, donde la falta de experiencia en la conducción provocó un evidente malestar en el set. A pesar de haber recibido el premio Martín Fierro como mejor conductora, Wanda Nara sumó críticas por sus reiteradas equivocaciones frente a cámara, un aspecto que ya habían cuestionado ex participantes del certamen como Esteban Mirol y que ahora sumó una nueva protagonista.

En el programa Intrusos, los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich revelaron los inconvenientes que surgieron durante la producción del ciclo. En ese marco, analizaron las similitudes entre la ficción grabada en un avión por Wanda Nara, los jurados y los concursantes, y una clásica parodia realizada por Susana Giménez años atrás. A su vez, señalaron que la propuesta de la diva tampoco constituía una idea original, al estar inspirada en una apertura del formato español El Hormiguero, liderado por Pablo Motos junto a varias figuras públicas.

El origen de las complicaciones radica en los ajustados tiempos de la producción para llegar al estreno fijado para el 28 de septiembre, con el objetivo de cubrir el espacio dejado en la grilla televisiva por Gran Hermano. En medio de esta urgencia por adelantar contenidos, se desató un incidente que involucró a Elizabeth Vernaci mientras participaba en la filmación de la presentación institucional del programa.

Sobre lo sucedido en la jornada de trabajo, Adrián Pallares detalló que "fue tan de urgencia el programa, tan adelantado que contaron algo, no sé a quién se lo estoy sacando… Habría que ir a buscar a Elizabeth Vernaci para preguntarle". El periodista explicó los motivos que desencadenaron la molestia de la locutora al señalar que "aparentemente en el momento en que Elizabeth entra en la presentación que el otro día mostramos, grabaron cuatro veces la presentación de Wanda Nara porque se confundía, se trababa…".

La reiteración de las tomas afectó el clima en el set y motivó una firme reacción por parte de la locutora radial. Según expuso el conductor de Intrusos, la locutora le habría expresado su fastidio a la producción manifestando "bueno, esta chica, por favor, no me hagan entrar y salir, entrar y salir… la energía". A este episodio se le suman versiones previas sobre supuestos roces entre Vernaci y el equipo técnico por temas vinculados al área de maquillaje, rumor que la propia locutora desmintió de manera categórica.