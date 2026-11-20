La última emisión de MasterChef Celebrity en Telefe dejó de lado el clima distendido para dar lugar a uno de los cruces más feroces de la temporada. Edith Hermida y Rocío Robles protagonizaron un tenso enfrentamiento a los gritos en plena competencia que obligó a intervenir a Wanda Nara y dejó atónito al jurado.

El conflicto estalló cuando ambas participantes debieron trabajar juntas en una prueba por equipos donde la falta de comunicación derivó rápidamente en pases de factura personales. A medida que corría el reloj, las diferencias por el manejo de las hornallas y la organización de los ingredientes transformaron la mesada en un verdadero campo de batalla frente a las cámaras.

En medio del descontrol, la tensión alcanzó su punto máximo cuando los reproches subieron de tono y se escuchó una frase lapidaria que expuso el hartazgo mutuo entre las concursantes. “No te aguanto más”, fue el grito que retumbó en el estudio y marcó un quibre definitivo en la convivencia dentro del reality gastronómico.

Desde el balcón, el resto de los famosos observaba la escena en absoluto silencio mientras Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana intercambiaban miradas de incomodidad antes de acercarse a evaluar el plato. La devolución posterior no hizo más que profundizar el malestar, ya que ninguna de las dos quiso hacerse cargo de los errores cometidos durante la preparación.

El episodio repercutió de inmediato en las redes sociales, donde los televidentes debatieron sobre el detrás de escena del programa y las internas que atraviesan al elenco. Con la gala de eliminación cada vez más cerca, la relación entre Edith Hermida y Rocío Robles quedó completamente rota ante millones de espectadores.