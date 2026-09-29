Escándalo en MasterChef: la Negra Vernaci se peleó y amenazó con irse

El esperado debut de Elizabeth la Negra Vernaci en MasterChef Celebrity no defraudó a quienes buscaban picante en la pantalla. La locutora pisó por primera vez la famosa cocina del concurso y marcó territorio de entrada dejando en claro que no tolera que la acorralen con sermones ni reprimendas. Desde el instante previo a encender las hornallas admitió sus temores profundos al confesar que tenía miedo de sí misma y de perder el humor por la obsesión de competir.

La jornada comenzó con un desafío en parejas que encendió la llama del malestar. Al enterarse de la modalidad junto a la China Ansa la locutora no disimuló su bronca y soltó que se quería ir porque aquello no era lo que esperaba. La dinámica entre ambas tuvo momentos de tirantez absoluta cuando la periodista intentó darle libertades para cocinar y la conductora radial le frenó el carro preguntándole si era su marido para actuar de esa forma.

El pico de máxima tensión estalló al momento de las evaluaciones cuando Germán Martitegui intentó poner orden y dar sus apreciaciones culinarias. Frente a la postura de la locutora el chef le remarcó sin anestesia que aquello no era una radio y le pidió una pausa para poder opinar.

La respuesta no tardó en llegar tanto en el estudio como en los testimonios posteriores donde la concursante expresó que la bardeada tenía que quedársela afuera y cuestionó directamente la actitud del cocinero exigiendo aprender a cocinar en lugar de recibir una lección de vida. A pesar de los cruces la dupla logró sortear el plato y avanzó a la siguiente etapa de beneficios.