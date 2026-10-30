Marixa Balli reveló la tensión que mantiene con la Negra Vernaci durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. La bailarina trabaja como notera del detrás de escena para Cortá por Lozano y contó que la periodista no suele mostrarse dispuesta a responder entrevistas.

“Sabemos que a la Negra no hay que hacerle notas porque no quiere”, afirmó Balli al referirse a la actitud de Vernaci frente a las cámaras.

Según explicó, desde el canal le piden que entreviste a los participantes porque esas apariciones benefician tanto al programa como a los famosos. Sin embargo, aseguró que la Negra Vernaci suele evitarla, aunque aclaró que no cree que el motivo sea personal.

“Después veo que sale y le da notas a todos los programas. No creo que sea personal conmigo porque nos llevamos bien. No sé por dónde pasa”, sostuvo la bailarina.

Balli también describió la particular actitud de Vernaci cuando se cruzan: “Me ve y me ladra”. A pesar de las dificultades, destacó que la admira y que ambas se conocían desde la época en que trabajaban en la radio POP.

Luego relató un episodio ocurrido durante una entrevista. Marixa se acercó con el micrófono para hablar con otro participante de MasterChef Celebrity que estaba junto a Vernaci, pero la periodista reaccionó con firmeza.

“Me gritó: ‘A mí no me vas a hacer una nota’. Yo me puse firme y le dije: ‘Negra, yo te dije que no lo pensaba hacer’”, contó Balli.

La notera sostuvo que siempre trabaja con respeto y que no se acerca con la cámara abierta sin avisar. “A nadie le caigo con la cámara abierta, siempre voy con respeto o lo hace un productor”, explicó.

Finalmente, Marixa Balli reconoció que la situación le resulta incómoda: “Me molesta que me griten”. Y agregó: “Yo no soy mala leche ni una mina que te va a hacer la contra”.