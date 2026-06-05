Escándalo en Telefe por internas entre dos figuras del canal

Los cruces salieron a la luz cuando Yanina Latorre y Majo Martino detallaron un tenso momento vivido entre Evangelina Anderson y Vicky Xipolitakis durante la cena de premiación. Según revelaron en SQP, la exmujer de Martín Demichelis le hizo un chiste a la vedette al comentarle que ahora estaba ocupando su lugar en Cortá por Lozano, un comentario que no fue del agrado de la modelo.

Ante la repercusión del episodio, Xipolitakis minimizó el cruce con Anderson de manera irónica al declarar que "quiso hacer un chiste, ella me cae muy bien. Yo me fui y tuvieron que poner a dos de reemplazo".

Asimismo, la actual integrante de Ariel en su salsa remarcó que "nadie le ocupa el lugar a nadie" y argumentó su desconexión con el ciclo televisivo explicando que "no miro el programa porque en ese horario estoy con mi hijo, pero estoy bien con todo el mundo y estoy muy feliz donde estoy, nos va bárbaro". En diálogo con Martín Salwe, la panelista también aclaró que no extraña el programa conducido por Vero Lozano ni tiene interés en regresar.

Sin embargo, el conflicto se expandió hacia otros frentes cuando Nico Peralta intervino en el debate. El periodista manifestó en SQP que le constaba el desagrado de la vedette ante el comentario de Anderson.

La relación entre ambos arrastra rispideces desde la salida de Peralta de Ariel en su salsa, donde no quedó conforme con el rol que tuvo su excompañera en la emisión de despedida. El comunicador expresó que "me duele mucho cómo se comportó porque dijo, en público, que ella no iba a calentar una silla y se ganaba el sueldo con dignidad". La respuesta de Xipolitakis hacia su excompañero fue tajante al calificarlo con una sola frase: "Es un resentido".

Peralta continuó con su descargo y aseguró que los dichos de la modelo "eran palazos horribles para mí y Mica Viciconte. El trabajo en lo de Ariel es digno y cada uno ocupa el lugar que ocupa. No está bueno lo que dijo. Reposteó mensajes ninguneando un laburo de 4 años".

Con respecto al calificativo que recibió, el periodista se defendió preguntándose "¿Por qué resentido? Estoy en un lugar, donde quiero estar. Cerré un ciclo de 4 años con Ariel y otros 4 en Cortá por Lozano".

En el cierre de su descargo, Peralta apuntó hacia la actitud de la mediática señalando que "algo que me define a mí es mi calidad humana. No voy a pelear con una persona que se pone un vestido gigante y opaca al conductor en la foto de un Martín Fierro. Eso es egoísmo y falta de empatía".

El periodista concluyó su postura afirmando que su trayectoria es distinta ya que "no es menos ni más, no me valgo del escándalo y de hacer todas las cosas que hizo para estar en el lugar que está". Actualmente, Xipolitakis comparte el programa de cocina desde hace unos meses con Mica Viciconte, con quien mantiene un vínculo complejo, sumando un capítulo más a las disputas internas del canal.