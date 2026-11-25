Cecilia Insinga confirmó en sus redes sociales que fue despedida de La Nación+ y que el ciclo Mañanas Mías, que conduce junto a Robertito Funes Ugarte, termina el 31 de diciembre. La periodista aclaró que ambos seguirán hasta fin de año, pero remarcó que es la única desvinculada del canal.

"El programa se termina. Van a reubicar, por suerte, a todos mis compañeros que no se quedan sin trabajo. A la única que no reubican es a mi", expresó Cecilia Insinga, quien contó que sabe la noticia hace dos semanas y sospecha cuáles son las razones detrás de la decisión.

"Entiendo que algo que dije o hice o pregunté sobre todo puede haber molestado. Insisto, porque reubican a todos menos a mi", señaló Cecilia Insinga. También defendió el rendimiento del noticiero matutino y dijo que pasaron de $ 0.0 a 1 punto de rating, con picos de 1.5 y promedios de 0.6.

"Es muy bajo, en general, el rating del canal. Cuesta mucho en un canal donde el promedio es 0.4 o 0.5", sostuvo la conductora al comparar las mediciones generales. Además, dejó en claro su malestar: "Inexplicable, inentendible. ¿Enojada? Sí, obvio y triste".

A pesar de su bronca, Cecilia Insinga agradeció a quienes la convocaron a La Nación+ y recordó: "Me divertí, aprendí, me frustré, me enojé por cuestiones que no funcionaron y me dolieron muchísimo en la dinámica del día a día del noticiero". Y sumó: "Me duele la forma en la que se termina porque creo haberlo dado todo profesionalmente".

"Que me respondan de esta manera, sin ningún tipo de explicación que sea la única a la que apartaron. Ellos sabían a quién contrataban, saben cómo soy y cómo pienso. Las preguntas siempre las hago desde el sentido común y lo seguiré haciendo", afirmó Cecilia Insinga con mucha angustia.

La periodista había debutado en Mañanas Mías junto a Robertito Funes Ugarte en julio de 2026, luego de que Jorge Rial adelantara la novedad en Ensalada Rusa. Previamente, había dejado TN, tras más de 10 años en esa señal, por considerar que no le daban el espacio que buscaba.

En su publicación, Cecilia Insinga cosechó mensajes de respaldo de su público y de su entorno, entre ellos su esposo Diego Brancatelli, quien le puso: "Sos brillante. Sos profesional. Inteligente. Vendrán cosas mejores". También Daniela Ballester, de C5N, le escribió: "Me estoy enterando ahora. Sos la mejor Ceci. Merecías seguir", mientras muchos usuarios le pedían que pase a esa señal competidora.