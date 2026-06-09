Un procedimiento policial que comenzó con una denuncia por un presunto hecho de violencia de género terminó con dos personas detenidas, tres mujeres policías lesionadas y la apertura de dos causas penales.

El episodio se registró durante la mañana de este lunes 8 de junio, alrededor de las 8:30, en un departamento ubicado sobre calle Mitre, en pleno centro capitalino. Hasta ese lugar fueron comisionadas las agentes María Vera, Yamila Carrizo y Melina Pérez, luego de que el operador de la central de emergencias alertara sobre una posible situación de violencia de género.

Las policías agredidas eran interrogadas por el ayudante de fiscal.

Al arribar al inmueble, las uniformadas observaron a una mujer detrás de una puerta vidriada que solicitaba ayuda. Según consta en las actuaciones policiales, la mujer logró salir para mantener una entrevista con el personal actuante y presentaba un fuerte aliento etílico.

De acuerdo con el informe oficial, durante la intervención la mujer se alteró y comenzó a agredir física y verbalmente a las policías. En esas circunstancias, propinó golpes de puño al personal policial, lo que motivó su aprehensión.

Las fuentes indicaron que la mujer se resistió en todo momento al procedimiento, por lo que las uniformadas debieron emplear la fuerza pública para concretar la detención. Como consecuencia del incidente, resultaron lesionadas las agentes antes mencionadas. Durante el forcejeo también se produjo la rotura de un equipo de comunicación de la policía.

El HT 631 que resultó dañado tras un enfrentamiento con la mujer detenida..

Ante la complejidad de la situación, se solicitó apoyo a otros móviles policiales. Hasta el lugar acudieron efectivos encabezados por la sargento primera Analia Aciar, junto al cabo Martín Briones, la cabo Tamara González y el agente Ismael Molina.

Una vez controlada la situación, la mujer fue identificada como Lourdes Páez Maldonado, de 28 años. Posteriormente, los efectivos lograron ingresar al departamento, donde entrevistaron a Eduardo Gustavo Ortega Barac, de 53 años.

Según las actuaciones, el hombre manifestó que había mantenido una discusión con la mujer y que esta había sufrido una crisis nerviosa. Sin embargo, los policías observaron lesiones visibles en el rostro de Páez Maldonado, situación que derivó en la detención del hombre por disposición judicial.

El ayudante fiscal de turno, Sebastián Miranda dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes. Ortega Barac quedó detenido y vinculado a una causa por lesiones agravadas por ser cometidas en un contexto de violencia de género, teniendo como damnificada a Páez Maldonado.

Por su parte, la mujer quedó vinculada a una investigación por daño agravado y lesiones en concurso real contra personal policial, debido a las lesiones sufridas por las tres agentes y la rotura del equipo de comunicaciones.

Ambos fueron trasladados inicialmente a la Comisaría 3°, donde continuaron las actuaciones judiciales. Posteriormente, Páez Maldonado fue derivada al Hospital Dr. Marcial Quiroga para una evaluación psicológica, conforme a las directivas impartidas por las autoridades judiciales intervinientes.