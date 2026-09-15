Escándalo familiar para Leandro Paredes: el problema que armó por su papá

Desde su regreso a la Argentina para sumarse a Boca, el nombre de Leandro Paredes quedó envuelto en diversas versiones mediáticas. En las últimas horas trascendió que la llegada del futbolista desencadenó un conflicto con su padre, Daniel Paredes.

Según reveló el periodista Santiago Rivas Roy en Bondi, la disputa familiar respondería a un pacto privado sobre la dinámica de pareja de Leandro con su esposa, Camila Galante, con quien está en pareja desde la adolescencia y lleva más de 16 años de relación.

La información expuesta indica que el jugador tendría un acuerdo unilateral de pareja abierta para verse con otras mujeres, a cambio de colaborar con los gastos de su familia política. El descontento de su progenitor habría surgido a raíz de ese arreglo financiero.

Sobre esto, el periodista expuso que "el padre dice que hay una asimetría muy grande, que al suegro lo mantiene y a él no le pasa guita". Asimismo, agregó que "el papá de Paredes se enoja porque Leandro mantiene al suegro pero a él no le pasa un peso".

Por otra parte, se señalaron tensiones en el vínculo de Camila Galante con las parejas de otros futbolistas del conjunto nacional. Las versiones dan cuenta de que las mujeres de los jugadores temen que la conducta del volante influya en sus esposos durante la estadía en el país. En ese sentido, la molestia radica en que la esposa del futbolista no interpondría límites ante la situación.

Respecto a las salidas del mediocampista y los rumores de infidelidad que circulan desde hace tiempo, Rivas Roy detalló que "él va a fiestas que se organizan con chicas en la casa de Fran Stoessel. Esto lo puedo confirmar porque mi amiga estuvo ahí con Paredes, en un asado en la casa del hermano de Tini".