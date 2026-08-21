Escándalo judicial: Cami Mayan contra las cuerdas tras la decisión de Mac Allister

La batalla legal entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Argentina. El litigio, que ya lleva un año y medio en el país tras la declaración de incompetencia de la Justicia inglesa, se originó por el reclamo de compensación económica que la influencer inició hace más de un año por el tiempo que vivieron juntos en Inglaterra, período en el cual ella no habría podido trabajar.

En este contexto, la joven solicitó el beneficio de litigar sin gastos para evitar abonar la alta tasa de justicia que requiere su demanda. Sin embargo, la defensa del mediocampista presentó una oposición formal para exigir que la demandante afronte dicho pago.

Durante la última emisión del programa televisivo LAM, el panelista Fefe Bongiorno brindó detalles sobre el escrito judicial presentado por los abogados del futbolista y reveló que "Ellos dicen que, por el trabajo que ella tiene en los medios como influencer, debería tener la capacidad de pagarlo".

El pago de esta tasa de justicia equivale al tres por ciento del monto total que Mayan reclama en el proceso. Según explicó el periodista, se trata de una cifra sumamente elevada. Al respecto, Bongiorno expresó que "Es un pedido difícil de comprender porque son 180 mil dólares los que tendrían que pagar y ella no tiene liquidez para eso. No va a suceder, es fácilmente comprobante que no puede afrontarlo".

Para sostener su postura, la representación legal del jugador de fútbol propuso una lista de testigos con el fin de ratificar la supuesta solvencia económica de la joven. No obstante, esta medida sumó un condimento inesperado. Bongiorno detalló que "Simultáneamente, en este escrito, ellos presentan testigos que podrían justamente atestiguar que ella puede pagar eso. Fui a consultar y Camila no conoce a estas personas".

Por otra parte, la influencer desmintió las versiones de prensa que señalaban que había recibido un departamento de obsequio luego de la ruptura sentimental. Frente a estos trascendidos, la joven negó rotundamente haber obtenido dicho inmueble y se preguntó de forma directa "¿Dónde está?" para descartar los rumores.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no emitieron una resolución respecto a esta solicitud del deportista. Mientras tanto, la causa principal sigue su curso institucional. En una primera instancia judicial, el fallo había favorecido a la influencer, pero el deportista apeló la decisión. Posteriormente, en segunda instancia, el resultado favoreció al futbolista y la joven volvió a apelar. De este modo, la definición final del litigio quedó bajo la órbita de la Corte.