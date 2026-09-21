Sportivo Desamparados se quedó con una victoria caliente por 2 a 1 sobre Unión, en un encuentro correspondiente a la Zona 6 del Torneo Regional Amateur, pero quedó marcado por el caos, cuatro expulsiones y una fuerte polémica arbitral en el cierre. Con este resultado, el "Víbora" alcanza las 5 unidades en la cima del grupo, seguido por el "Azul" con 4 puntos, en una definición del torneo que promete un cierre al rojo vivo.

El festejo de Desamparados por el 2 a 1 terminó de encender la furia de los hinchas y de los propios jugadores de Rawson que estallaron con agresiones e incidentes. Tan solo un minuto después del gol de Sportivo (20' ST), el capitán de Unión, Isaías Ovalles, vio la tarjeta roja por doble amonestación tras recriminarle duramente al juez principal.

Escándalo y cuatro rojas en la victoria de Desamparados.

Tras el partido y aún con la bronca por la derrota y su expulsión, el capitán de Unión, Isaías Ovalles, rompió el silencio y apuntó sin rodeos contra la actuación de Rubén Fernández: “Nos vamos con una amargura increíble. Hicimos un esfuerzo grande, jugamos casi 60 minutos con diez y lo hicimos muy bien. Le agradezco a mis compañeros porque dejaron todo, pero la sensación es amarga porque el árbitro no hizo su laburo y el laburo era beneficiar a Desamparados”, disparó el mediocampista.

Asimismo, Ovalles reveló que la comisión directiva del club de Villa Krause ya había solicitado formalmente no volver a ser dirigidos por este colegiado debido a un antecedente reciente: “Nosotros a ese árbitro ya le habíamos hecho una nota a través de la dirigencia para que no nos dirija porque siempre nos perjudica. En Trinidad nos cobró un penal a los 40 minutos que no sé qué vio. Hoy le vas a hablar, seas o no el capitán, y te ignora; le da lo mismo”.

De cara a la definición de la zona, el referente del Azul concluyó: “Ahora nos jugamos todo en la última fecha ante Belgrano de Media Agua, pero nos da mucha bronca este presente por el esfuerzo que hizo el equipo”.

Cuando un jugador de Sportivo Desamparados daba una entrevista a un móvil de prensa colega, recibió un puñetazo de un jugador de Unión.

Partido de alto voltaje

La tensión se trasladó de inmediato a la popular local, donde un grupo de hinchas intentó trepar el alambrado e ingresar al campo de juego, obligando a la intervención del personal policial para frenar los desbordes en las tribunas.

La temperatura del partido siguió en aumento y a los 25 minutos, la figura de la tarde, Franco Goria, se fue expulsado con roja directa por un codo en alto en un salto aéreo con Abel Donoso. Con ambos planteles jugando con nueve futbolistas, el tramo final se convirtió en un monólogo de empuje y desesperación por parte del conjunto de Villa Krause.

Ovalles, el jugador de Unión expulsado descargó su enojo con el arbitraje.

En el tiempo adicionado, el "Azul" acorraló a Desamparados contra el arco de Juan Martín Boyero y protestó efusivamente dos supuestos penales no sancionados dentro del área chica, lo que provocó que al término del encuentro todo el plantel local fuera a increpar a la terna arbitral.