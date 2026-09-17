Escándalo por la foto de Evangelina Anderson con un hombre desnudo

El pasado volvió a posicionarse en el centro de la escena mediática a través de las redes sociales, donde una vieja publicación recobró una vigencia impensada. Durante su residencia en Múnich, Alemania, cuando tenía 39 años y estaba casada con Martín Demichelis, la modelo compartía su vida cotidiana junto a sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma, mientras se mantenía alejada de la televisión argentina y definía su perfil con humor al autodenominarse como una "botinera jubilada".

En aquel contexto de relajación en las afueras de la ciudad europea, la modelo disfrutó de una jornada soleada en el río Isar. Durante esa tarde se tomó diversas fotografías luciendo un bikini verde e incluso realizando topless, para luego seleccionar un grupo de imágenes y subirlas a su cuenta oficial de Instagram, donde cosechó miles de elogios por parte de sus seguidores.

Poco tiempo después de esas vacaciones estivales, la dinámica familiar cambió de forma drástica cuando el exfutbolista asumió la conducción técnica de River Plate, lo que motivó el regreso de todo el grupo familiar a la Argentina. Con el paso del tiempo, la realidad de la modelo mutó profundamente a sus 43 años: concretó su separación tras casi dos décadas de relación, fijó su residencia en el Chateau Libertador junto a sus hijos y reestructuró su carrera profesional en la pantalla chica nacional.

Su retorno a la escena pública local incluyó una destacada participación en MasterChef Celebrity, donde alcanzó las instancias finales, para sumarse posteriormente como panelista en el programa Cortá por Lozano emitido por Telefe. A estas tareas sumó su labor como influencer, modelo y asistente a eventos sociales, dejando atrás la etapa de menor exposición que había experimentado en territorio europeo.

En el aspecto sentimental, tras una fallida y comentada relación con Ian Lucas, la conductora afirmó estar "soltera", consolidando una etapa vital opuesta a la que atravesaba cuatro años atrás, mientras su expareja retornó a Europa para continuar su carrera como entrenador en el fútbol alemán.

Sin embargo, el entorno digital rescató una de las postales tomadas en el río Isar debido a un detalle visual que había pasado inadvertido en su momento: a varios metros de distancia, en el fondo de la toma, se observa la figura de un hombre completamente desnudo. La falta de advertencia al momento de la publicación original no impidió que los usuarios detectaran el elemento años más tarde, transformando la imagen en una tendencia masiva dentro de la plataforma X.