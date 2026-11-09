Escándalo total: la decisión de Isabella Nara tras el ataque de Mauro Icardi

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo durante el fin de semana tras la denuncia por agresiones sufridas por Francesca Nara en la mansión de Nordelta donde el futbolista vive con la China Suárez.

La conductora de MasterChef utilizó a la periodista Naiara Vecchio como vocera para desmentir que la pequeña Isabella Nara haya presenciado el ataque hacia su hermana mayor durante la fuerte discusión familiar.

Ella NO vio nada por qué NO estaba en el cuarto de su hermana. Estaba sola, aseguró la empresaria para dejar en claro que la menor no fue testigo directa del episodio investigado por la Justicia.

Respecto al futuro de las niñas, la mediática confirmó que la más pequeña continuará en la residencia con su padre hasta el próximo 16 de noviembre para cumplir con el período pactado de antemano entre ambos.

Por ahora se va a quedar con él, afirmó la empresaria, aunque admitió su desesperación por reducir ese plazo de una semana e iniciar acciones para que la pequeña regrese de inmediato a su lado.

Yo la pedí, aclaró la conductora al ser consultada sobre si solicitó una medida judicial para modificar el acuerdo actual y lograr que su hija menor abandone la casa de Nordelta antes de lo previsto.

Para finalizar, la presentación judicial incluyó el pedido expreso de peritar las comunicaciones digitales de la niña mayor durante el hecho. También pedí que periten los mails y los mensajes que mandó, concluyó la mediática.