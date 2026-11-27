Un hombre de 31 años fue detenido en Rivadavia luego de que un vecino alertara sobre la presencia de sospechosos que intentaban ingresar a una vivienda. La Policía lo interceptó cuando escapaba en un Volkswagen Gol con un televisor de 43 pulgadas. También secuestraron una barreta que habría sido utilizada para violentar la puerta de ingreso.

En el auto VW gol que intentó huir el ladrón y fue atrapado.

Un procedimiento policial permitió detener a un hombre de 31 años y recuperar elementos sustraídos de una vivienda de Rivadavia. El episodio ocurrió alrededor de las 20:45, en una propiedad ubicada en calle 9 de Julio al 2400, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 28°. La intervención comenzó a partir de la advertencia de un vecino que observó movimientos sospechosos en las inmediaciones del domicilio.

Según la información policial, el agente Matías Albarracín, integrante de la Unidad de Respuesta Urbana, se encontraba afectado al servicio de prevención en la Parroquia Medalla Milagrosa, situada en la intersección de calles Brasil y Esteban Echeverría. En ese momento, un transeúnte se acercó y le informó que había visto a varios sujetos que aparentemente intentaban ingresar a una vivienda de calle 9 de Julio.

Para entrar a la casa los delincuentes usaron una barreyta para romper la puerta.

Ante el aviso, el efectivo se dirigió hacia el sector señalado y llegó hasta el pasaje Esteban Echeverría, donde logró interceptar a uno de los sospechosos. El hombre estaba por darse a la fuga a bordo de un automóvil Volkswagen Gol, de cinco puertas, y llevaba consigo un televisor marca LG de 43 pulgadas.

Minutos después, otro vecino aportó información sobre el episodio y señaló que había observado a varios hombres ingresar a la propiedad ubicada en calle 9 de Julio. A partir de esa situación, los efectivos avanzaron con las actuaciones para determinar la procedencia de los elementos que transportaba el sospechoso.

Poco después se presentó la propietaria de la vivienda, de apellido Ramírez, de 42 años. La mujer constató que le faltaba un televisor y otros efectos de valor. Al observar el aparato que había sido secuestrado durante el procedimiento, lo reconoció como de su propiedad. Además, los uniformados verificaron que la puerta de ingreso del inmueble había sido violentada.

Durante la intervención, la Policía secuestró el televisor LG de 43 pulgadas, de color negro; el Volkswagen Gol 1.6 de cinco puertas, dominio GKK 266, en el que se movilizaba el sospechoso; y una barreta de aproximadamente un metro de largo, que quedó incorporada a las actuaciones como elemento de interés para la investigación.

El detenido fue identificado como Jairo Salinas Naranjo, de 31 años, con domicilio en el Lote Hogar 38, de Chimbas. Tras las consultas correspondientes con el sistema acusatorio, tomó intervención el ayudante fiscal José Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como robo por efracción y avanzó bajo la órbita del sistema especial, mientras se incorporaron los elementos secuestrados y las actuaciones policiales para establecer las circunstancias del hecho y determinar la posible participación de otras personas mencionadas en el aviso inicial.