Dos hombres escaparon por un descampado luego de arrojar un aire acondicionado y otros efects al suelo, tras advertir la presencia de efectivos policiales que realizaban recorridas de prevención y seguridad en Santa Lucía. El equipo quedó secuestrado y fue trasladado a la Comisaría 5ª, donde se inició un acta de hallazgo para establecer su procedencia.

El procedimiento ocurrió el miércoles 9 de septiembre, alrededor de las 23, cuando personal de la Unidad Operativa Richet Zapata, a bordo del móvil Moto TH 04, recorrió la jurisdicción y llegó hasta inmediaciones de calle Nueva Argentina y calle Alemania, en el Asentamiento Pedro Echagüe.

En ese sector, los policías observaron a dos hombres que circulaban por un descampado mientras llevaban consigo varios objetos cuya procedencia no pudieron determinar en ese momento. Según el relato policial, al advertir la presencia de los uniformados, ambos sujetos arrojaron los elementos que transportaban y emprendieron la fuga a pie por el terreno descampado.

Los efectivos realizaron una intervención para intentar detenerlos, pero no lograron alcanzarlos y los dos hombres consiguieron escapar del lugar. Al regresar hasta el sitio donde habían arrojado los objetos, los policías constataron que se trató de un aire acondicionado de color blanco, marca Philco, de 5.000 frigorías.

El equipo contaba además con su unidad exterior, correspondiente al condensador, también de marca Philco. Debido a que los sospechosos huyeron y no pudieron aportar información sobre la procedencia del artefacto, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del equipo para avanzar con las actuaciones destinadas a determinar su origen.

De acuerdo con las directivas impartidas por el ayudante fiscal, doctor Mario Quiroga, el aire acondicionado y su condensador fueron trasladados hasta la sede de la Comisaría 5ª de Santa Lucía. Allí se dispuso el inicio de un acta de hallazgo para establecer la procedencia del artefacto.

La documentación correspondiente al procedimiento y los elementos secuestrados quedaron a cargo de la oficial ayudante Brisa Verón, de la Comisaría 5ª, quien recibió tanto el acta como el equipo encontrado.

El caso quedó registrado bajo el Legajo 119/26, con la carátula “Hallazgo para establecer procedencia”. Mientras las actuaciones continuaron para determinar si el aire acondicionado estaba relacionado con algún hecho denunciado, los dos hombres que escaparon no fueron aprehendidos durante el operativo.