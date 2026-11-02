Escapó de un control policial, agredió a efectivos y fue detenido

Un delincuente de 34 años fue detenido por personal del Comando Radioeléctrico Norte luego de protagonizar una persecución en la zona de calle 25 de Mayo y Cipolletti. El sospechoso intentó escapar en un Volkswagen Bora, agredió a los policías cuando lo interceptaron y finalmente fue detenido porque tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y violación de domicilio.

Un procedimiento de prevención realizado por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte terminó con la detención de un hombre que tenía un pedido de captura vigente de la Justicia sanjuanina. El sujeto escapó de un control policial a bordo de un automóvil, protagonizó una persecución por calles de la zona y, cuando finalmente fue interceptado, atacó a golpes al personal policial.

El auto en que escapó el prófugo fue radiado de circulación.

El episodio ocurrió durante recorridas de prevención y seguridad que realizaban el cabo Alejandro Díaz y el cabo Jorge Mercado, quienes se movilizaban en el patrullero H-11. Mientras circulaban por inmediaciones de calle 25 de Mayo y Cipolletti, los uniformados observaron un Volkswagen Bora gris oscuro, dominio HJE-513, que realizaba maniobras peligrosas.

Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró la marcha y escapó por calle Cipolletti hacia el norte. Los efectivos utilizaron las balizas y sirenas del móvil para darle la voz de alto, pero el automovilista ignoró las indicaciones y continuó con la fuga.

El VW Bora quedó en depósito judial en Subcomisaría Cipolletti.

La persecución siguió cuando el vehículo retomó hacia el oeste por una calle ubicada junto al canal lateral del barrio La Amistad. Ante la situación, los uniformados solicitaron colaboración a través del equipo de comunicación policial y se sumó el móvil H-16, a cargo de la oficial subinspectora Sabrina Rodríguez y el cabo primero Sergio Matamoro.

Con el apoyo de ese segundo patrullero, los efectivos consiguieron interceptar el Volkswagen Bora a pocos metros. Sin embargo, el procedimiento no terminó allí. Según el informe policial, el conductor descendió del automóvil en estado de alteración y comenzó a agredir a los uniformados con golpes de puño y puntapiés. También los insultó a viva voz, aunque no llegó a provocarles lesiones.

Ante esa situación, los policías utilizaron la fuerza pública para reducirlo y concretaron su aprehensión. Una vez que lograron controlar el episodio, le solicitaron sus datos personales y lo identificaron como Claudio Sebastián González, de 34 años, domiciliado en el asentamiento San Cayetano, en Santa Lucía.

La situación del detenido tomó otra dimensión cuando los efectivos consultaron sus antecedentes en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Allí constataron que sobre González pesaba un pedido de captura vigente, correspondiente al legajo MPF-SJ-03833-2022/3809/22.

La causa estaba caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso real, y se encontraba a disposición del Segundo Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, a cargo de la jueza Lidia Reverendo.

A partir de esa información, los policías mantuvieron comunicación con el secretario del juzgado, Jesús Tivani, quien recibió una copia del oficio judicial. Tras verificar la situación, el funcionario confirmó que el pedido de captura continuaba vigente y dispuso que el detenido quede a disposición del personal de la Dirección Coordinación Judicial D-5 para su posterior traslado y reintegro al Servicio Penitenciario Provincial.

Por otra parte, los efectivos labraron un acta de infracción de tránsito por las circunstancias en las que circulaba el vehículo. El Volkswagen Bora quedó alojado en calidad de depósito en la Subcomisaría Cipolletti.