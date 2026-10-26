Escapó de un control policial, chocó a dos adolescentes y se entregó

Dos estudiantes identificados como A.J.D. de 17 años y A.V. de 15 años resultaron con heridas leves este sábado en Chimbas luego de ser embestidos por Ángel Guardia, quien conducía un Peugeot 308 blanco mientras intentaba escapar de un control de las autoridades.

El hecho comenzó cuando el conductor desobedeció la orden de frenar en un operativo de seguridad, lo que desencadenó el inicio de un seguimiento con varios patrulleros por la calle 25 de Mayo en sentido este a oeste.

Al llegar al cruce con la calle Canal Isla, el vehículo del automovilista impactó desde atrás a la moto de 110cc en la cual viajaban ambos menores de edad, provocando que cayeran sobre el asfalto.

Ante la violencia del impacto, los efectivos de la Unidad Operativa Centenario decidieron interrumpir el seguimiento del rodado para brindar auxilio inmediato a las víctimas y solicitar el arribo de personal médico especializado.

La chica asistida presentó politraumatismos diversos y debió ser trasladada hasta las instalaciones del Hospital Rawson, espacio de salud donde los profesionales médicos corroboraron que sus lesiones no revestían gravedad.

Poco después del hecho, las fuerzas de seguridad hallaron el automóvil implicado en estado de abandono sobre la intersección de la avenida República del Líbano y la calle Mendoza, en la zona de Rawson.

El automovilista decidió presentarse de manera voluntaria en la sede policial durante la siesta del sábado 24 de octubre para ponerse a disposición de la Justicia.

El caso quedó bajo el tratamiento de la UFI N°7 con la conducción del fiscal Francisco Pizarro, siendo llevado adelante de manera directa por el fiscal subrogante Iván Grassi.