La agrupación musical Escarlata Full Band desembarcará en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario con su nuevo espectáculo titulado "Lo que dejamos encendido".

La propuesta conceptual busca transformar el espacio teatral en una atmósfera de intimidad y contemplación, articulando un recorrido sonoro y visual atravesado por la nostalgia, el indie y el rock alternativo.

El montaje escénico apuesta por recrear la calidez de una habitación durante la madrugada dentro de la dimensión de la sala. Para lograr este ambiente, la puesta contará con una iluminación tenue en tonos escarlata, sombras, velas y proyecciones visuales inspiradas en registros domésticos, fotografías y video analógico, donde la luz funcionará como el hilo conductor del relato visual.

En lo musical, el show recorrerá el repertorio actual de la artista combinando géneros como el rock alternativo, el indie, matices lo-fi y texturas electrónicas. La dinámica del concierto contemplará un desarrollo progresivo: la función iniciará con un escenario en penumbras y una única fuente lumínica, a la que se irán sumando gradualmente los integrantes de la banda y las distintas capas sonoras hasta desplegar la potencia total del conjunto en vivo.

Acompañada por su formación completa de músicos y músicas, Escarlata Full Band busca generar un contraste constante entre pasajes de fragilidad acústica e instantes de mayor intensidad sonora, consolidando un encuentro entre música e imagen diseñado especialmente para el formato de la Sala Auditórium

Atmosfera íntima y sensible

El proyecto musical sanjuanino Escarlata, liderado por la cantante y compositora Soledad Arranz, desembarcará en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario con su nuevo espectáculo conceptual titulado "Lo que dejamos encendido".

La propuesta busca transformar la escala del recinto en una atmósfera de intimidad y nostalgia, articulando un recorrido sonoro que fusiona indie, rock alternativo, pop oscuro, matices lo-fi y ritmos orientados al groove.

El montaje escénico apuesta a recrear la calidez de una habitación durante la madrugada. La puesta contará con una iluminación tenue en tonos escarlata, sombras, velas y proyecciones basadas en registros domésticos, fotografías y video analógico, donde la luz funcionará como hilo conductor del relato visual.

La dinámica del concierto iniciará con un escenario en penumbras y una única fuente lumínica, a la que se irán sumando progresivamente los músicos y las capas sonoras hasta desplegar la potencia total del conjunto en vivo.

En escena, Arranz estará acompañada por una banda de músicos sesionistas integrada por Valeria Marra, Facundo Marín, Lautaro Andrada y Agustín Gómez, en una formación de voz, guitarras, bajo de gran presencia, batería pulsante y secuencias electrónicas.

Durante el show, la agrupación repasará su universo sonoro habitual, incluyendo pasajes de su proyecto discográfico "Vi centellas en tu almohada" y su reciente sencillo "Te lo juro, mor".

Con una trayectoria iniciada en 2018 tras el lanzamiento de su primer single "Entregarse" y su posterior debut con banda completa en 2020, la artista sanjuanina ha compartido escenario en la provincia con referentes nacionales como Fabiana Cantilo.

Con "Lo que dejamos encendido", el grupo consolida una búsqueda estética que equilibra la fragilidad de la canción de autor con la fuerza instrumental de un show en directo.

En detalle

Escarlata subirá a escena este sábado 3 de octubre a las 21:30 hs. en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario (España y Córdoba). Entradas $12.000, anticipadas en boletería y en Tuentrada.