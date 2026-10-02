Un joven de 20 años protagonizó un fuerte accidente en la localidad bonaerense de Escobar luego de perder el control de una camioneta mientras circulaba a alta velocidad.

El episodio quedó registrado en imágenes y posteriormente comenzó a circular un audio de WhatsApp en el que el propio conductor relató lo ocurrido.

Según contó, circulaba a 140 kilómetros por hora cuando pasó por una loma de burro y perdió el control del vehículo.

“Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, relató el joven en el mensaje de audio.

El impacto terminó con la camioneta destruida y provocó además daños en dos postes ubicados en la zona.

El relato del conductor

Pero el audio no solo permitió conocer la velocidad a la que circulaba el joven. En el mismo mensaje, reconoció que antes del accidente había estado en un cumpleaños.

Según su propio relato, regresaban de la celebración y admitió que estaba “medio escabio” al momento de manejar.

Además, aseguró que había consumido marihuana antes de ponerse al volante. “Había fumado un par de porros”, sostuvo en el audio que comenzó a difundirse por WhatsApp.

Las declaraciones forman parte del relato del propio conductor y no permiten, por sí solas, establecer una conclusión sobre su estado al momento del choque.

La camioneta terminó destruida

El impacto se produjo después de que el joven perdiera el dominio del vehículo. La camioneta terminó con importantes daños materiales luego de chocar contra un poste.

El siniestro también afectó a otro poste de la zona, por lo que el accidente generó daños en la infraestructura del lugar.

La secuencia volvió a poner el foco sobre los riesgos de combinar velocidad, consumo de alcohol y otras sustancias con la conducción, especialmente en sectores donde un obstáculo en la calzada puede provocar la pérdida inmediata del control del vehículo.

El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y las eventuales responsabilidades derivadas del siniestro.