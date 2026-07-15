Cuando el seleccionado argentino se enfrente a su par inglés en la semifinal del Mundial 2026, contará con el apoyo de un aliado histórico en las tribunas británicas. Escocia, el eterno rival de Inglaterra, fundamenta su simpatía por la escuadra albiceleste en un vínculo de 130 años que entrelaza la política, la cultura y el fútbol. El exarquero inglés Peter Shilton intentó calmar las aguas antes del partido afirmando que "Es hora de ignorar el ruido", pero la conexión entre escoceses y argentinos resulta imposible de obviar.

Los cimientos del balompié argentino tienen una clara impronta escocesa. Alexander Watson Hutton, un educador nacido en Glasgow, fundó la primera liga oficial del país en 1893 y hoy es considerado el padre de este deporte en Argentina. Antes de eso, en 1891, el primer campeonato local oficial concluyó con un empate entre St. Andrew's y Old Caledonians, dos instituciones creadas por inmigrantes de origen escocés.

La figura de Diego Armando Maradona consolidó este lazo deportivo en suelo escocés. En el estadio Hampden Park de Glasgow, el astro marcó su primer gol con la selección y también debutó como director técnico del equipo nacional en noviembre de 2008. Además, los goles del astro a Inglaterra en el Mundial de 1986 han sido motivo de celebración constante para los escoceses durante cuatro décadas. Esta rivalidad con los ingleses se remonta a los conflictos de independencia del siglo 13, liderados por William Wallace y Robert Bruce, y se acentuó tras la unión de las coronas en 1603 y la integración parlamentaria de 1707.

Las diferencias políticas también unieron las miradas de ambos pueblos. En 2013, el fallecimiento de Margaret Thatcher motivó festejos en varias localidades de Escocia debido a la imposición del impuesto conocido como poll tax. Para los argentinos, la ex primera ministra británica es recordada por ordenar el hundimiento del crucero ARA General Belgrano en 1982, un ataque fuera de la zona de exclusión que causó la muerte de 323 marinos. De igual modo, el deceso de la Reina Isabel II en 2022 generó reacciones frías en territorio escocés, marcando un claro contraste con el luto inglés.

Los momentos memorables compartidos también abarcan el Mundial de 1978 en Argentina, donde el escocés Archie Gemmill anotó un gol histórico frente a Países Bajos en Mendoza. En la actualidad, el mediocampista Alexis Mac Allister, portador de un apellido de raíces celtas, representa esa fusión cultural. Según estimaciones del Gobierno de Escocia, cerca de 100.000 argentinos poseen ascendencia escocesa, lo que sitúa al país sudamericano como la quinta mayor diáspora de esa nación y la principal fuera del ámbito angloparlante. Instituciones como el Colegio Escocés San Andrés, fundado en 1838, preservan esta herencia con agrupaciones activas de gaitas.