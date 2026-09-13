Los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán este lunes en Cardiff un memorando de entendimiento para reclamar más competencias y exigir la convocatoria de referendos sobre la independencia de sus respectivos territorios. La iniciativa representa un nuevo desafío político para Gran Bretaña y reabre el debate sobre el futuro del Reino Unido.

El encuentro reunirá al ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, al jefe del Gobierno escocés, John Swinney, y a la líder norirlandesa Michelle O’Neill. Los tres participarán en calidad de dirigentes de sus partidos políticos y no como representantes institucionales de sus administraciones regionales.

La declaración conjunta buscará reforzar el reclamo por una mayor descentralización y defender el derecho de cada nación a decidir su futuro mediante consultas populares. La cumbre también contará con la presencia de Mary Lou McDonald, líder de Sinn Féin en Irlanda.

Gran Bretaña y el reclamo por más autonomía

Uno de los principales impulsores de la iniciativa es Rhun ap Iorwerth, líder de Plaid Cymru, quien reclama para Gales competencias actualmente reservadas al Parlamento británico, como la policía y la justicia.

El dirigente sostuvo que Gales debe ser reconocida como una nación con capacidad para definir su propio destino político. Según afirmó, la independencia representa una posibilidad que debe quedar en manos de la ciudadanía galesa.

La postura es compartida por el Partido Nacionalista Escocés (SNP) y Sinn Féin, que desde hace años impulsan procesos de autodeterminación en Escocia e Irlanda del Norte.

Escocia, Irlanda del Norte y un nuevo escenario político

John Swinney destacó que por primera vez Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por dirigentes que respaldan proyectos soberanistas. Para el líder escocés, el actual modelo político del Reino Unido atraviesa una etapa de agotamiento.

El dirigente aseguró que la independencia permitiría construir nuevas relaciones entre las naciones que integran las islas británicas y sostuvo que el statu quo ya no resulta sostenible.

La reunión se desarrollará además en un contexto marcado por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó durante una visita a Dublín que una Irlanda unificada llegará "tarde o temprano".

La respuesta de Londres

El primer ministro británico, Andy Burnham, rechazó nuevamente la posibilidad de autorizar un nuevo referéndum en Escocia. Recordó que la consulta de 2014 resolvió la cuestión y aseguró que actualmente no existe un respaldo mayoritario para repetir la votación.

"No tengo constancia de que exista un apoyo mayoritario a favor de otro referéndum", afirmó Burnham ante la Cámara de los Comunes.

Pese a la negativa del Gobierno central, la reunión de Cardiff marca un hecho inédito: tres de los principales movimientos nacionalistas coordinarán una estrategia común para cuestionar el modelo político de Gran Bretaña y reclamar el derecho a decidir su futuro.