Los movimientos independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte dieron este lunes un nuevo paso para impulsar sus reclamos de separación del Reino Unido. Sus principales dirigentes se reunieron en Cardiff y firmaron un memorando de entendimiento para coordinar sus estrategias y reclamar mecanismos democráticos que permitan a cada territorio decidir su futuro.

El documento sostiene que el escenario político de las islas está cambiando y reclama al Gobierno británico que prepare, planifique y facilite posibles cambios constitucionales en cada uno de los territorios.

Los dirigentes aclararon que cada nación tiene una realidad política y constitucional diferente, por lo que los tiempos y mecanismos para avanzar hacia la independencia no necesariamente serán los mismos.

La respuesta de Londres

La iniciativa genera tensión con el Gobierno británico, que busca evitar la apertura de nuevos procesos de consulta sobre la integridad territorial del Reino Unido.

El primer ministro británico, Andy Burnham, había dejado trascender días atrás una postura más abierta respecto de la posibilidad de una consulta en Escocia, pero posteriormente aclaró que Downing Street no contempla actualmente un segundo referéndum de independencia.

En el caso de Irlanda del Norte, la situación es diferente. El Acuerdo de Viernes Santo contempla la posibilidad de convocar a una consulta sobre la reunificación de Irlanda si las condiciones políticas y sociales indican que existe un respaldo mayoritario.

Desde Sinn Féin, Mary Lou McDonald reclamó que se reconozca ese derecho y sostuvo que Irlanda del Norte debe poder decidir su futuro.

Escocia es el principal foco independentista

El reclamo más consolidado es el de Escocia, donde el Partido Nacional Escocés (SNP) mantiene como uno de sus principales objetivos la realización de un nuevo referéndum.

El líder del SNP, John Swinney, volvió a defender la posibilidad de una consulta y aseguró que los escoceses deberían poder elegir entre continuar dentro del Reino Unido o avanzar hacia la independencia.

Escocia ya realizó un referéndum en 2014. En aquella oportunidad, el 55,3% votó por permanecer en el Reino Unido, mientras que el 44,7% se pronunció a favor de la independencia.

Gales también busca mayor autonomía

En Gales, el movimiento independentista tiene un peso menor que en Escocia, pero ganó fuerza política durante las últimas elecciones regionales.

El partido nacionalista Plaid Cymru logró avanzar electoralmente y su líder, Rhun ap Iorwerth, participa ahora de esta estrategia común. Sin embargo, su postura es más moderada y pone el foco en ampliar las competencias de Gales antes que en una ruptura inmediata con Londres.

La alianza de los tres territorios representa un desafío político significativo para el Gobierno británico, especialmente porque por primera vez los principales movimientos nacionalistas buscan coordinar sus reclamos de manera conjunta. .