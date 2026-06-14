Escocia le ganó a Haití 1 a 0 con un gol de un compañero del Dibu Martínez

Las selecciones de Haití y Escocia se enfrentan en Foxborough, Boston, en el inicio de su participación en el Mundial 2026, en el marco de la primera fecha del Grupo C. John McGinn, compañero del Dibu Martínez en el Aston Villa, abrió el marcador y derrota 1 a 0 al conjunto de centroamérica.

El encuentro se juega luego del empate 1 a 1 entre Brasil y Marruecos, resultado que abrió la zona y deja a todos los equipos con la oportunidad de posicionarse desde el arranque.

El seleccionado escocés, dirigido por Steve Clarke, confirmó su formación titular con Angus Gunn en el arco; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry y Andrew Robertson en defensa; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson y John McGinn en el mediocampo; y Che Adams junto a Lawrence Shankland en la delantera.

Por su parte, Haití, conducido por Sébastien Migné, también definió su once inicial con Jhony Placide como arquero; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix y Martin Expérience en la defensa; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques y Ruben Providence en la mitad de la cancha; y Frantzdy Pierrot junto a Wilson Isidor en el ataque.

El partido representa una oportunidad clave para ambos equipos, que buscan comenzar el torneo con un triunfo y sumar confianza en una zona que se anticipa competitiva.