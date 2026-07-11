Escocia paga hasta 62.000 dólares a extranjeros para mudarse al país

La idea de que el Gobierno de Escocia otorga 62 mil dólares por mudarse a sus pueblos cobró fuerza tras la difusión de un video viral realizado por la creadora de contenido Dana Lucía.

En su recorrida por las Tierras Altas, la joven afirmó que “hay algo curioso aquí que pasa y es que te pagan para que tú vengas a vivir aquí” para explicar la búsqueda de nuevos habitantes en comunidades con baja población. Si bien la cifra generó debate, el país mantiene programas activos que brindan soporte en vivienda, empleo y proyectos rurales.

Las ayudas actuales se gestionan bajo condiciones específicas y no siempre llegan como dinero libre. Entre las opciones vigentes se encuentra el Rural and Islands Housing Fund, un fondo diseñado para aumentar la oferta de casas asequibles.

Sin embargo, las autoridades aclaran que no acepta solicitudes individuales, sino que está dirigido a organizaciones, consejos locales y desarrolladores con proyectos comunitarios. Para el año 2026, el Gobierno planea lanzar el Rural and Island Housing Grant Scheme, el cual contará con un presupuesto de hasta 20 millones de libras distribuidos en cuatro años.

Quienes deseen establecerse en estas regiones cuentan con el Scotland’s Migration Service, que ofrece orientación gratuita sobre visas, salud y educación. Aunque este servicio no entrega fondos directamente, facilita los pasos legales para mudarse desde el extranjero.

Por otro lado, entidades como Highlands and Islands Enterprise apoyan a quienes buscan trasladar un negocio a la zona. En el ámbito laboral, el Highland Council ofrece paquetes de ayuda para mudanza y traslado según el puesto conseguido, permitiendo que algunos trabajadores reciban un respaldo económico al cambiar de residencia.