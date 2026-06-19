Escocia y Marruecos se juegan un partido clave por su grupo en el Mundial

Escocia y Marruecos volverán a salir a escena este viernes en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial. El encuentro corresponde a la segunda fecha de la fase de grupos y se disputará desde las 13 (hora de Argentina).

El combinado escocés necesita sumar luego de un estreno que dejó más dudas que certezas, mientras que el conjunto marroquí buscará aprovechar el impulso obtenido en su presentación para acercarse a la clasificación. Por eso, el choque aparece como uno de los más atractivos de la jornada.

En Argentina, el partido podrá verse en vivo a través de DSports y también por la plataforma DGO para quienes cuenten con el servicio de streaming. Además, distintas señales deportivas realizarán una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro.

Escocia apostaría por una formación con Angus Gunn; Anthony Ralston, Jack Hendry, Scott McKenna, Kieran Tierney; Billy Gilmour, Callum McGregor, Scott McTominay; John McGinn, Lyndon Dykes y Che Adams.

Por el lado de Marruecos, el entrenador podría alinear a Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri y Brahim Díaz.