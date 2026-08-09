Escondido en un telo, atraparon al falso médico que estafó a enfermos graves

La búsqueda de Pablo Emanuel Thomas Llanes terminó este domingo en el barrio porteño de Almagro. El hombre de 39 años, oriundo de Tucumán, fue localizado en un hotel ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4300.

La detención se concretó gracias a la intervención de la encargada del establecimiento, quien lo identificó tras verlo en una nota periodística y dio aviso inmediato a los efectivos de la Policía de la Ciudad. Al momento de ser interceptado, el sospechoso se encontraba alojado en la habitación 10 y pesaba sobre él un pedido de captura vigente desde julio solicitado por la UFI número dos de Ituzaingó.

La investigación judicial determinó que Thomas Llanes se hacía pasar por profesional de la salud en distintos centros médicos para engañar a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Bajo el nombre falso de "Dr. Lucas Miciones", se presentaba como supuesto jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Fernández en Palermo.

Mediante este engaño, ofrecía gestionar estudios y tratamientos urgentes que nunca se realizaban con el objetivo de obtener dinero para presuntos insumos médicos. Una de las denuncias clave provino de un hombre que buscaba una resonancia magnética para un familiar con un tumor óseo y entregó inicialmente $110.000 a través de una cuenta digital.

El esquema delictivo incluía pedidos adicionales de dinero, como un reclamo de $30.000 por el supuesto envío de materiales. Las víctimas descubrieron la maniobra el 10 de julio al presentarse en el Hospital Fernández y confirmar que no existía ningún médico con la identidad que el estafador utilizaba.

La fiscal María Alejandra Bonini, junto al Juzgado de Garantías número seis, establecieron que detrás de estas acciones se encontraba Thomas Llanes junto a "Hernán Exequiel Almeida". Este último ya había sido detenido días atrás en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Fernando por ser el titular de la cuenta que recibía las transferencias.

Los antecedentes del detenido revelan un patrón de conductas similares en diversas provincias del país. En Catamarca, una mujer denunció haber entregado $450.000 tras una promesa de atención en el Hospital Garrahan y un viaje inexistente a Estados Unidos. En ese caso, el dinero provenía de una colecta solidaria.

Asimismo, se registran episodios de fraude en Cañuelas durante 2023 vinculados a tratamientos de neuralgia del trigémino. En años anteriores, el sospechoso también utilizó identidades falsas como "Pablo Daniel Cantero" para simular ser un ex futbolista y se hizo pasar por representante del cantante Ulises Bueno en Santiago del Estero y Misiones.

Para dificultar su rastreo, el hombre utilizaba líneas telefónicas prepagas registradas a nombre de terceras personas ajenas a los hechos. Aunque ya había sido demorado previamente en Chaco mientras viajaba hacia Tucumán en un micro de larga distancia, logró recuperar su libertad antes de que se formalizara su captura actual. Tras ser retirado del hotel alojamiento en Almagro, el acusado quedó a disposición de la justicia bonaerense para enfrentar los cargos por estafas de los cuales se lo señala como autor principal.