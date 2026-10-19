Escote, animal print y botas XXL: el impactante look de Wanda Nara

Wanda Nara impactó al público con una propuesta de vestuario audaz que confirmó su lugar como referente de la moda. La conductora de Masterchef Celebrity cautivó a sus seguidores luciendo un vestido largo full animal print de leopardo en tonos marrones, beige y negros. La prenda de diseño al cuerpo incorporó un sensual escote corazón, mangas tres cuartos con hombros descubiertos, una abertura lateral para sumar dinamismo y terminaciones de pelo en el ruedo.

Wanda Nara continuó sorprendiendo con la selección de su calzado para este estilismo salvaje. Para realzar la figura, la empresaria sumó unas botas bucaneras de gamuza marrón de caña alta con taco. El calzado en tono neutro permitió guardar una combinación armónica y mantener todo el foco de atención directo en la prenda principal del atuendo.

Wanda Nara también demostró su gran atención por los detalles al sumar complementos de valor. La mediática ajustó su cintura con un cinturón de cuero marrón con hebilla metálica de inspiración vintage y añadió un exclusivo collar de lujo dorado de eslabones gruesos. Su look de belleza se completó con ondas en su cabello rubio, maquillaje cálido y labios en tono nude.

Wanda Nara dejó en claro la manera ideal de lucir un estampado llamativo de pies a cabeza sin perder la elegancia. El patrón de leopardo se mantiene firme como una de las tendencias de la moda más versátiles y audaces cuando se lo acompaña con siluetas bien estructuradas, colores tierra y accesorios con toque retro.