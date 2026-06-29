¡Escrache al bache!

DIARIO HUARPE recorre las calles sanjuaninas para visibilizar los baches que se producen en las calles de todos los departamentos de la provincia. Los sanjuaninos pueden denunciar el bache o las roturas del pavimento enviando un WhatsApp al celular de la redacción (2644171517). Los mensajes pueden ir acompañados de la ubicación del bache, sumando alguna foto para que el equipo fotográfico pueda localizarlo más fácilmente. Además, también estaremos recibiendo las denuncias en nuestras redes sociales, en Facebook como “Diario Huarpe” y en Instagram “@diariohuarpecom”.

Bache en calle Godoy y Calvento, en Rawson.

Bache en calle Maurín, entre 8 y 9, en Pocito.

Bache en calle Salta, entre Neuquén y Patagonia, en Chimbas.