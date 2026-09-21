¡Escrache al bache!

DIARIO HUARPE recorre las calles sanjuaninas para visibilizar los baches que se producen en las calles de todos los departamentos de la provincia. Los sanjuaninos pueden denunciar el bache o las roturas del pavimento enviando un WhatsApp al celular de la redacción (2644171517).

Los mensajes pueden ir acompañados de la ubicación del bache, sumando alguna foto para que el equipo fotográfico pueda localizarlo más fácilmente. Además, también estaremos recibiendo las denuncias en nuestras redes sociales, en Facebook como “Diario Huarpe” y en Instagram “@diariohuarpecom”.

Tomás Godoy Cruz oeste entre Vidart y Roque Saenz Peña, Rawson.

Bonduel, a metros de la esquina de Reconquista, en inmediaciones del Parque Industrial de Chimbas.

Calle Comandante Cabot, en cercanías de calle Barrera, en Capital.