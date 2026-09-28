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Provinciales > Reclamo

¡Escrache al bache!

DIARIO HUARPE recorre las calles sanjuaninas para visibilizar los baches que se producen en las calles de todos los departamentos de la provincia.

POR REDACCIÓN

26 de septiembre de 2026
Mandá tu foto para el Escrache al Bache al 2644171517. 

DIARIO HUARPE recorre las calles sanjuaninas para visibilizar los baches que se producen en las calles de todos los departamentos de la provincia. Los sanjuaninos pueden denunciar el bache o las roturas del pavimento enviando un WhatsApp al celular de la redacción (2644171517).

Los mensajes pueden ir acompañados de la ubicación del bache, sumando alguna foto para que el equipo fotográfico pueda localizarlo más fácilmente. Además, también estaremos recibiendo las denuncias en nuestras redes sociales, en Facebook como “Diario Huarpe” y en Instagram “@diariohuarpecom”.

Lateral Ruta 40 y Calle 5, en Rawson.

Sargento Cabral y Chubut, en Chimbas.

San Lorenzo, entre Jorge Luis Salas Castro y Estados Unidos, Capital.

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