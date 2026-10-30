Un hombre salió de su casa durante la madrugada para ir a trabajar y regresó cerca de las 13. Al ingresar, encontró un gran desorden y advirtió que la puerta principal había sido violentada.

El hecho ocurrió este jueves 29 de octubre en una vivienda ubicada sobre avenida Libertador General San Martín, pasando el cementerio El Mirador, en Rivadavia. El damnificado fue identificado como Marcelo Castro, quien denunció el robo, según informaron fuentes judiciales.

Los delincuentes se llevaron $5.000.000 en efectivo, que el hombre tenía ahorrados, además de una computadora, una máquina de soldar, un microondas, una licuadora, una juguera, vajilla y ropa de cama.

También sustrajeron las llaves de un automóvil y otros efectos personales. Debido al desorden que dejaron en los distintos ambientes, el damnificado no pudo precisar si faltaban más objetos.

Personal de la Comisaría 34ª intervino inicialmente en el procedimiento. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja para esclarecer el hecho e identificar a los autores.