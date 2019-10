Escrutinio provisorio detenido en Bolivia y denuncias de manipulación del conteo de la oposición

El escrutinio provisorio de las elecciones presidenciales de ayer en Bolivia permanecía hoy detenido y con denuncias públicas del principal candidato opositor, Carlos Mesa, acerca de una manipulación de los resultados y una convocatoria a una movilización para evitar cualquier posibilidad de fraude.



Los resultados de cerca del 83% del recuento provisional dan casi un 46% de los votos a Evo Morales, que se presenta a la reelección por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), frente a aproximadamente el 38% de Mesa, postulantes por Comunidad Ciudadana (CC).



De confirmarse estos datos preliminares, ningún candidato logra el 50% necesario para ser proclamado vencedor en primera vuelta, ni el 40 con diez puntos de ventaja sobre el segundo, por lo que los dos más votados, Morales y Mesa, irían a un balotaje en diciembre.



Por su parte, la Misión de Observadores electorales de la OEA también mostró su preocupación por la inacción de las autoridades en el avance del conteo.



"Misión de Observación Electoral de la OEA sigue dando seguimiento riguroso al proceso electoral en #Bolivia. Fundamental que el TSE explique por qué se interrumpió la transmisión de resultados preliminares y que el proceso de publicación de los datos del cómputo se desarrolle de manera fluida", expresó la OEA desde su cuenta oficial en Twitter.



Mesa, ex presidente entre 2003 y 2006 -cuando fue sucedido justamente por Morales- llamó este lunes a una movilización cívica para evitar un fraude en el recuento de votos, al denunciar que el órgano electoral obedece órdenes del presidente Morales para evitar una segunda vuelta, reseñó la agencia de noticias EFE.



Mesa compareció ante los medios en La Paz rodeado de algunos seguidores para pedir a partidos políticos opositores y movimientos cívicos como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia que apoyen una "movilización democrática" de su formación, la alianza Comunidad Ciudadana.



El ex mandatario instó a manifestarse frente a la sede central en La Paz del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y ante sus delegaciones en las otras ocho regiones bolivianas, para que este órgano sienta "la fuerza de la gente".



El candidato denunció que el tribunal electoral paralizó con cerca del 83 por ciento el recuento provisional tras la votación de este pasado domingo, pese a que se habría comprometido a ofrecer el ciento por ciento, cuando los datos apuntaban a una segunda vuelta entre su candidatura y la de Morales.



"Esta manipulación lo que está tratando es de bloquear completamente la segunda vuelta", advirtió.



"No vamos a permitir un nuevo 21-F", dijo en referencia al referéndum del 21 de febrero de 2016 que le negó al presidente la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato, aunque luego el Tribunal Constitucional de Bolivia avaló el derecho a una reelección indefinida.



El órgano electoral se basó en ese fallo para autorizar la candidatura del mandatario, pese al resultado del referéndum y a que la Constitución que el mismo Morales promulgó limita a dos los mandatos consecutivos.



Mesa acusó a este órgano de actuar "de manera arbitraria, discrecional y obviamente por órdenes del gobierno de Evo Morales".



"El gobierno está intentado a través del tribunal electoral eliminar el camino a la segunda vuelta", denunció.



Al respecto, indicó que la Unión Europea financia parte del proceso electoral y debería pronunciarse igualmente.



Agradeció los apoyos de otros opositores que anunciaron que lo respaldarán en una segunda vuelta, pero apuntó que la prioridad ahora es evitar un fraude.



Morales, a su vez, dijo anoche que confía en que el recuento final le dé el porcentaje suficiente para evitar una segunda vuelta y conservar la mayoría parlamentaria, ahora de dos tercios para el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).



Morales está en el poder desde 2006 y siempre había ganado con mayoría en primera vuelta en tres elecciones consecutivas, por lo que de confirmarse una nueva cita con la urnas, sería la primera vez desde que la Constitución que promulgó en 2009 introdujo la posibilidad de una segunda.