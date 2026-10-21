La Dirección de Economía Circular de San Juan firmó un convenio con la empresa Don Mariano para fortalecer la separación de residuos en origen mediante un sistema de intercambio de materiales recuperables por bolsas diferenciadas. La iniciativa contempla entregar cartón y distintos tipos de plásticos a cambio de bolsas identificadas con un color específico, que serán destinadas a promover el reciclaje en escuelas y centros educativos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Sergio Cigana, director de Economía Circular, explicó que la propuesta busca reforzar las políticas de recuperación de materiales y fortalecer la economía circular. El funcionario indicó que, a través de esta iniciativa, se pretende que más personas incorporen la clasificación de residuos desde sus hogares.

Cómo funcionará el intercambio de materiales reciclables

Según detalló Cigana, la Dirección entregará materiales recuperables, entre ellos cartón y diferentes tipos de plásticos, mientras que la empresa aportará bolsas identificadas para facilitar la separación. En esos recipientes se deberán colocar únicamente residuos secos que puedan recuperarse, como papel, cartón, plásticos, envases y vidrio.

“Este convenio lo que busca es seguir impulsando y reforzando la separación en origen, fortaleciendo la economía circular”, señaló el funcionario. La intención es que los materiales lleguen a las plantas de separación previamente clasificados, para mejorar la eficiencia de su recuperación y permitir que vuelvan al circuito productivo.

Las escuelas serán parte de la iniciativa

El acuerdo contempla distribuir las bolsas en establecimientos escolares y diferentes centros educativos, donde también se brindarán charlas sobre separación de residuos y economía circular. De esta manera, la propuesta combinará la entrega de elementos para clasificar materiales con actividades de concientización ambiental.

Cigana aclaró que todavía no estaba definido en qué escuela comenzará la entrega, aunque indicó que la actividad ya se encontraba planificada. También señaló que la Secretaría de Ambiente desarrolla charlas educativas en establecimientos escolares y participa en diferentes eventos para promover estas prácticas.

El objetivo es recuperar más materiales

La separación en origen permite distinguir los residuos que pueden reutilizarse de aquellos que no forman parte de la fracción seca recuperable. Para Economía Circular, mejorar esta clasificación es clave para aprovechar materiales que pueden reincorporarse al circuito productivo.

La iniciativa con Don Mariano se enmarca en las acciones que impulsa la provincia para fortalecer la recuperación y reutilización de residuos. El propósito es promover hábitos de separación desde el hogar y extender la educación ambiental a través de las instituciones educativas.