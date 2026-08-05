En el Barrio Frondizi de Rivadavia (exLote Hogar 19), una vieja cancha que durante años fue parte de los recuerdos de muchos vecinos volvió a tomar vida gracias al esfuerzo, la unión y la pasión de un grupo de jóvenes que decidió transformar una ilusión de infancia en un proyecto para toda la comunidad. Desde el 9 de noviembre de 2021, la Escuelita de Fútbol "Lote 19" comenzó un camino que fue mucho más allá de lo deportivo. Lo que empezó con pocos chicos y algunos elementos de entrenamiento hoy es una gran familia que reúne a niños y niñas de distintos puntos de San Juan.

La familia es un pilar fundamental para la institución. FOTO: DIARIO HUARPE.

La propuesta no solo convoca a vecinos de Rivadavia, sino que también recibe chicos de Chimbas, Capital y hasta de Ullum, demostrando que el sueño logró superar las fronteras del barrio.“Nosotros iniciamos hace cuatro años, donde nuestro sueño era crear y levantar nuestra canchita de fútbol, donde me he criado junto a mis amigos. Siempre quisimos tenerla en condiciones y cuando éramos chicos no podíamos hacerlo. Hoy que estamos grandes nos pusimos de acuerdo y empezamos a cumplir ese sueño”, contó Nahuel Vallejos, uno de los impulsores de la reconstrucción.

Del club barrial participan niños y niñas. FOTO: DIARIO HUARPE.

El crecimiento fue paso a paso. Primero fueron algunos entrenamientos con pocos chicos, pero rápidamente la convocatoria aumentó y la escuelita empezó a convertirse en un lugar de referencia para muchas familias. “Empezamos con pocos elementos deportivos y pocos chicos. Después se fueron sumando muchos más. Fuimos haciendo amistades con otras escuelitas y armando un grupo hermoso que hoy está mucho más grande”, recordó.

Una cancha que se transformó en un espacio de encuentro

La identidad de Lote 19 está bien marcada con la indumentaria. FOTO: DIARIO HUARPE.

El proyecto no se quedó solamente en formar jugadores. Con el paso del tiempo, la escuelita y la Unión Vecinal del Barrio Frondizi comenzaron a impulsar diferentes mejoras para recuperar y poner en valor el espacio. Actualmente trabajan en obras para mejorar las instalaciones, entre ellas la renovación de los baños, el salón principal de la Unión Vecinal y otros sectores que permitan brindar mejores condiciones para los chicos y las familias que participan.

“Esto también es parte del sueño. Queremos que los chicos tengan un lugar lindo, cómodo, donde puedan venir, entrenar y sentirse parte. No es solamente una cancha, es un espacio donde pasan muchas cosas”, explicaron desde la institución.

Mucho más que fútbol: contención y acompañamiento

En el Barrio Frondizi saben que el deporte es una herramienta, pero que la verdadera misión es acompañar a los chicos en su crecimiento. Por eso, además de los entrenamientos, partidos y encuentros deportivos, cuentan con un merendero, realizan actividades recreativas, organizan salidas para conocer otros departamentos y generan espacios de charla y contención.

También impulsan acciones solidarias como cortes de pelo gratuitos para los chicos, buscando acompañar a las familias y brindar respuestas a distintas necesidades que aparecen en el día a día. “La felicidad de ellos es nuestro objetivo. No solamente hacemos fútbol, también buscamos contenerlos. Después de entrenar compartimos una merienda, charlas y momentos donde ellos pueden sentirse acompañados. Ya somos una familia”, destacó Vallejos.

El trabajo de una comunidad organizada

El crecimiento del proyecto también fue acompañado por vecinos que decidieron involucrarse en la organización. Emilia Crubellier, secretaria de la comisión, y Vanesa Guardia, tesorera, forman parte del grupo que sostiene el funcionamiento cotidiano. “Esto empezó como el sueño de unos chicos jóvenes que tenían muchas ganas. Nosotros vimos ese entusiasmo y decidimos apoyar para que pueda crecer”, explicó Emilia.

Vanesa remarcó que la prioridad es que ningún chico quede afuera. “Siempre tratamos de ayudar a quienes no pueden pagar. Nunca se les cierran las puertas, todos son bien recibidos”, aseguró.

La escuelita trabaja junto a la Unión Vecinal del Barrio Frondizi, institución que cuenta con personería jurídica y permite fortalecer las actividades.

El sueño que sigue creciendo

El objetivo hacia adelante es seguir mejorando las instalaciones y poder recibir a más chicos. Pero quienes forman parte de la Escuelita "Lote 19" saben que el mayor logro ya está construido: una comunidad que encontró en el fútbol un motivo para juntarse.

“Queremos que los chicos puedan crecer en el deporte y como personas. El sueño es seguir mejorando las instalaciones, pero sobre todo mantener este espíritu de familia que logramos construir”, expresó Vanesa.

En el barrio, la pelota es apenas el comienzo. Detrás de cada entrenamiento hay vecinos trabajando, familias acompañando y una historia que demuestra que cuando un barrio se une, puede transformar una cancha en un lugar lleno de oportunidades.