Escupidas, cuchillos y golpes: el escándalo que armó Tamara Paganini

La convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada llegó a un límite crítico tras una serie de incidentes protagonizados por Tamara Paganini durante una fiesta semanal. En los registros compartidos por los usuarios se observa un violento cruce donde la participante intentó golpear a Solange Abraham. Además de este ataque físico, circularon grabaciones donde se ve a Paganini escupiendo y vomitando mientras se ríe de la situación.

Abraham explicó lo sucedido detallando que "Viste que la canción era 'que se vayan las plantas' Le digo 'vos sos la planta'. Me da un manotazo. Me quedé parada. Es una locura". El malestar se extendió al resto de los integrantes, quienes manifestaron su preocupación por la seguridad del grupo ante conductas que no son nuevas en la casa. Una de las concursantes expresó su angustia advirtiendo que "Yo te dije que le tengo miedo. Se tiene que ir. Va a pasar algo peor".

La situación se volvió aún más alarmante cuando se descubrió que Paganini guardaba cuchillos debajo de su almohada. Yanina Zilli fue quien halló los elementos y, visiblemente afectada, manifestó que "Mirá si me pasa algo acá por estar jugando". En medio del llanto y el consuelo de sus pares, quienes prometieron cuidarla, Zilli confesó que "Tengo miedo de que me agarren sola en un lugar con un cuchillo".

Estos episodios se suman a un conflicto previo ocurrido semanas atrás cuando Abraham sujetó la cabeza de Tamara, lo que generó una airada reacción. En ese momento Paganini reclamó que "Me lastimaste el labio".

Ante el pedido de Solange de "No me hables así", Tamara respondió de forma contundente diciendo "Te hablo así. Sí, te hablo así porque sos una maleducada. Una maleducada y una irrespetuosa". Debido a la gravedad de los hechos, el público solicita a la producción la expulsión inmediata de la concursante.