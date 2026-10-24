Las entidades que componen el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que reclaman la derogación urgente de los artículos 214 y 215 de la Ley 27.802, denominada Ley de Modernización Laboral.

Según denunciaron las organizaciones del sector, la puesta en vigencia de estas normas —prevista para el 1º de enero de 2027— modificará de manera radical el esquema de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), poniendo en riesgo la continuidad de la producción cinematográfica en la Argentina.

El eje del reclamo radica en la desarticulación del Fondo de Fomento Cinematográfico que establece la nueva legislación. En el artículo 214, la nueva norma elimina los ingresos específicos estipulados originalmente en la Ley de Cine (Ley 17.741) —los cuales provienen del impuesto a las entradas de cine y de gravámenes sobre los servicios de comunicación audiovisual—, obligando al INCAA a pasar a financiarse de forma exclusiva mediante las partidas asignadas anualmente dentro del Presupuesto Nacional.

Por otro lado, el artículo 215, deroga las asignaciones específicas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) sancionada en 2009, que distribuía parte del tributo recaudado entre diversos organismos del ámbito cultural y audiovisual.

De este modo, el fomento a la cinematografía nacional dejará de contar con una recaudación autárquica y directa para quedar sujeto a la discrecionalidad de las partidas que fije cada año el Poder Ejecutivo.

Soberanía cultural, trabajo e identidad en riesgo

Desde el EAN —que reúne a diez asociaciones y colectivos de directores, guionistas, productores, técnicos e intérpretes— remarcaron que el prestigio y los premios cosechados por la cinematografía nacional en festivales internacionales no fueron fruto del azar, sino el resultado de un modelo histórico de fomento público.

“Durante décadas, el cine argentino construyó un reconocimiento internacional que trasciende fronteras. Ese recorrido es el resultado de una trayectoria colectiva que encontró en las políticas públicas de fomento una herramienta fundamental para desarrollar una cinematografía propia, diversa y plural”, argumentaron las entidades en el escrito.

Asimismo, alertaron sobre las consecuencias del actual contexto de reestructuración gubernamental: “Las sucesivas medidas de reducción, reestructuración y debilitamiento ponen en riesgo la continuidad de la producción nacional y de toda la cadena de trabajo que la hace posible”.

El comunicado concluye enfatizando el valor cultural e industrial de la actividad, advirtiendo que lo que se encuentra en juego es la propia capacidad de la sociedad para "preservar su memoria, imaginar su futuro y mirar el mundo desde una perspectiva propia".