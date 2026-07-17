Quienes tengan previsto realizar compras o visitar el Espacio San Juan Shopping este domingo deberán reorganizar sus planes. El centro comercial informó que cerrará sus puertas a las 15, debido a una modificación excepcional en el funcionamiento de todo el predio con motivo de la final del Mundial 2026.

Según comunicó la administración del shopping, la decisión fue tomada luego de que Chango Más, ubicado dentro del mismo complejo, anunciara que finalizará su atención al público a las 15 y no volverá a abrir hasta las 8 del lunes.

En consecuencia, todo el predio permanecerá cerrado desde las 15 del domingo, por lo que los clientes no podrán acceder a los locales comerciales, espacios gastronómicos y demás servicios que funcionan en el lugar durante el resto de la jornada.

Desde Espacio San Juan Shopping indicaron que la atención se reanudará el lunes 20 de julio en el horario habitual, por lo que recomendaron a quienes tengan previsto realizar compras durante el fin de semana tener en cuenta esta modificación.

La medida coincide con la expectativa que genera la final del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina enfrentará a España desde las 16 en busca de conquistar la cuarta estrella.