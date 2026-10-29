El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles 28 de octubre tres días de luto oficial por el trágico choque de trenes ocurrido en Toledo, que dejó al menos 68 muertos y decenas de heridos. Además, aseguró que se investigarán a fondo las causas del accidente y advirtió que, si se comprueban negligencias o fallas en los sistemas de seguridad ferroviaria, se tomarán medidas contundentes.

El mandatario se trasladó hasta la localidad de Urda, donde ocurrió la colisión entre un tren AVE de Renfe y una formación de la compañía Iryo. Desde el puesto de mando instalado en la zona del siniestro, brindó una declaración institucional en la que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y respaldó el trabajo de los equipos de emergencia.

"Vamos a llegar hasta el final y si ha habido negligencias se sabrán, si ha habido fallas en el sistema de seguridad se responderá con contundencia", manifestó Sánchez durante su intervención.

El presidente confirmó que el luto oficial se extenderá desde el jueves 29 hasta el sábado 31 de octubre. Durante ese período, las banderas de España permanecerán a media asta en los edificios públicos, las representaciones diplomáticas y los buques de la Armada, como señal de duelo por las víctimas.

En su discurso, Sánchez también hizo referencia a la preocupación que genera la seguridad ferroviaria, debido a que España sufrió dos accidentes graves de trenes de alta velocidad durante 2026. El primero ocurrió en enero, en Adamuz, Córdoba, donde murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.

El mandatario consideró que no es aceptable que un país como España registre dos tragedias de esta magnitud en un mismo año. Sin embargo, aclaró que las primeras investigaciones indican que ambos accidentes podrían tener causas diferentes.

En ese sentido, explicó que será responsabilidad de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y de las autoridades judiciales determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.

Asimismo, aseguró que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reforzar la seguridad y recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario de alta velocidad.

Las declaraciones de Sánchez se conocieron después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, revelara que una posible falla humana podría estar relacionada con el accidente. Según explicó el funcionario, un problema informático dejó fuera de servicio el sistema de seguridad ferroviaria y obligó a los operadores del centro de control a gestionar manualmente la circulación.

En ese contexto, uno de los operadores habría autorizado al tren AVE a retomar su marcha pese a que otra formación permanecía detenida varios kilómetros más adelante. No obstante, las autoridades aclararon que todavía no existe una conclusión definitiva sobre las causas del siniestro.

Durante su intervención, Sánchez también destacó que la prioridad del Gobierno es asistir a las víctimas y a sus familiares, tanto desde el punto de vista médico como psicológico.

El mandatario reconoció especialmente el trabajo de los bomberos, los servicios sanitarios, Protección Civil y las administraciones locales que participaron de las tareas de rescate.

Mientras continúan las investigaciones, los equipos de emergencia trabajan en la identificación de las víctimas y en la búsqueda de personas cuyo paradero todavía se desconoce. Entre ellas se encuentra Ana Martina Conte Grand, una sanjuanina de 32 años que viajaba junto a su hermano Jeremías. Según confirmaron fuentes familiares a DIARIO HUARPE, la joven continúa desaparecida y todavía no recibieron una notificación oficial sobre su presunto fallecimiento.

Por su parte, Jeremías sobrevivió al accidente, fue hospitalizado y se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con la información aportada por su entorno familiar.