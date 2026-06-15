La Selección de España ultima detalles para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a la Selección de Cabo Verde. El equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene prácticamente definido el once inicial, con una sola duda en la zona ofensiva.

La principal incógnita pasa por el extremo izquierdo, donde el entrenador debe elegir entre Dani Olmo o Álex Baena para acompañar a Ferran Torres y Mikel Oyarzabal en el ataque. Ambos futbolistas vienen de buenas actuaciones en los entrenamientos y compiten por el puesto.

En el resto del equipo no habría sorpresas. Unai Simón se perfila como arquero titular tras imponerse en la disputa interna por el puesto. En defensa y mediocampo, la base del equipo se mantiene con jugadores consolidados durante el proceso de clasificación.

Otro punto relevante es la situación de Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos están disponibles, pero no serían titulares en el estreno y comenzarían el partido desde el banco de suplentes, con posibilidad de sumar minutos durante el encuentro.

De esta manera, España se prepara para iniciar su camino mundialista con un equipo casi definido y una única decisión pendiente en el frente de ataque.

Horarios del España vs Cabo Verde