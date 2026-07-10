España consiguió una nueva clasificación sobre el final y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026. La Roja derrotó 2-1 a Bélgica en el estadio de Los Ángeles por los cuartos de final y avanzó a las semifinales, donde se enfrentará con Francia.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente tuvo que atravesar un partido cambiante ante los Diablos Rojos. España logró ponerse en ventaja en el primer tiempo gracias a Fabián Ruiz, quien apareció dentro del área para finalizar una jugada ofensiva y marcar el 1-0.

Bélgica no logró desordenarse tras el golpe y encontró rápidamente la igualdad. A los 40 minutos de la primera parte, Charles De Ketelaere aprovechó un centro de Timothy Castagne y convirtió de cabeza para dejar el marcador 1-1 antes del descanso.

En el complemento, ambos seleccionados buscaron quedarse con la clasificación. España mantuvo la iniciativa con la presencia de jugadores como Lamine Yamal, Dani Olmo y Rodri, mientras que Bélgica intentó aprovechar la velocidad de sus atacantes y la jerarquía de Kevin De Bruyne.

El encuentro tuvo varias oportunidades para ambos equipos. Thibaut Courtois fue protagonista con algunas intervenciones para sostener a Bélgica, mientras que Unai Simón también respondió ante los intentos del conjunto belga.

Con el paso de los minutos, los entrenadores comenzaron a mover sus piezas. Luis de la Fuente mandó a la cancha a jugadores como Pedri, Ferran Torres, Nico Williams y Mikel Merino para buscar mayor profundidad en ataque. Del otro lado, Bélgica apostó por los ingresos de Romelu Lukaku, Axel Witsel y otros futbolistas ofensivos para intentar llevar el partido al tiempo suplementario.

Cuando parecía que el duelo se definiría en los minutos extra, apareció Mikel Merino. El mediocampista recibió una oportunidad en el tramo final del partido y convirtió el 2-1 definitivo para darle a España una nueva victoria en el Mundial.

Con este resultado, la Roja continúa con vida en la Copa del Mundo y ya tiene rival para la próxima instancia. España enfrentará a Francia en las semifinales, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo.

La otra semifinal del Mundial 2026 quedará conformada por los ganadores de los cruces restantes de cuartos de final. La Selección Argentina también busca avanzar y podría cruzarse con Inglaterra en esa instancia si ambos equipos superan sus respectivos partidos.