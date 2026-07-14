España eliminó a Francia y es finalista del Mundial

España se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 tras derrotar por 2-0 a Francia en la semifinal disputada este martes. Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente selló su clasificación y ahora espera por el ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra.

La Roja mostró solidez durante gran parte del encuentro y golpeó en los momentos justos para dejar en el camino a uno de los grandes candidatos al título. La final se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Oyarzabal abrió el camino

El primer gol llegó por intermedio de Mikel Oyarzabal, que convirtió con autoridad un penal para poner en ventaja al conjunto español.

Con ese tanto, el delantero alcanzó los cinco goles en Copas del Mundo, igualando a Emilio Butragueño, Fernando Hierro y Fernando Morientes en el segundo lugar entre los máximos goleadores de España en la historia de los Mundiales. El récord continúa en poder de David Villa, con nueve conquistas.

Pedro Porro liquidó la historia

En el complemento, España amplió la diferencia gracias a una gran jugada colectiva. Pedro Porro combinó con Dani Olmo en una pared precisa y definió para establecer el 2-0 definitivo frente al seleccionado francés.

El equipo español manejó la ventaja con inteligencia y neutralizó los intentos de reacción de Francia, que no logró encontrar los caminos para descontar.

Espera por Argentina o Inglaterra

Con este triunfo, España jugará una nueva final de la Copa del Mundo e intentará conquistar su segunda estrella, después del histórico título obtenido en Sudáfrica 2010.

Su rival surgirá de la otra semifinal, que enfrentará este miércoles a Argentina e Inglaterra en Atlanta. El vencedor buscará impedir que la Roja vuelva a levantar el trofeo más importante del fútbol.

La definición del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo en Nueva Jersey, donde España buscará cerrar un torneo de gran nivel con un nuevo campeonato para su historia.