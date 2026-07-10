La Selección de España afronta este viernes uno de los compromisos más importantes del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se mide con Bélgica por los cuartos de final, en un encuentro que definirá al rival de Francia en las semifinales del torneo.

'La Roja' llega a esta instancia con el objetivo de mantener su buen rendimiento y seguir en carrera por el título. Del otro lado estará una Bélgica que buscará dar el golpe y meterse entre los cuatro mejores seleccionados de la Copa del Mundo.

El partido concentra la atención de los fanáticos por el nivel de ambos equipos y por lo que está en juego. El vencedor conseguirá el boleto a las semifinales y continuará su camino hacia la final del campeonato.

España intentará imponer su estilo de juego desde el inicio para controlar el desarrollo del encuentro, mientras que Bélgica apostará por su experiencia y poder ofensivo para quedarse con la clasificación.

Todas las miradas estarán puestas en este cruce de cuartos de final, que promete intensidad y emociones desde el primer minuto. El ganador enfrentará a Francia en una de las semifinales del Mundial 2026.