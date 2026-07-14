España se convirtió en la primera finalista del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia en una de las semifinales. La clasificación de la Furia Roja no solo generó repercusiones por lo ocurrido dentro de la cancha, sino que también provocó una catarata de memes y reacciones en las redes sociales.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penal durante el primer tiempo, mientras que Pedro Porro amplió la ventaja en el complemento. Con el resultado a su favor, el conjunto español logró sostener la diferencia y terminó con el sueño de Les Bleus de disputar su tercera final mundialista consecutiva.

Como suele ocurrir en los grandes partidos del Mundial, los usuarios siguieron el encuentro con humor y rápidamente aparecieron las primeras publicaciones. Kylian Mbappé y el rendimiento de Francia fueron algunos de los principales blancos de las burlas, mientras que Lamine Yamal y la clasificación española también protagonizaron las reacciones.