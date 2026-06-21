La selección española de fútbol logró una victoria determinante en la ciudad de Atlanta al vencer por cuatro a cero a Arabia Saudita en la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Este resultado permite al conjunto europeo dejar atrás el empate inicial frente a Cabo Verde y posicionarse con buenas expectativas de cara a la siguiente instancia del torneo internacional.

team1 = "España" team2 = "Arabia Saudí" >

El marcador se abrió gracias a una acción de Lamine Yamal, quien anotó su primer tanto en esta competencia mundialista. Posteriormente, Mikel Oyarzábal amplió la ventaja con dos anotaciones que consolidaron el dominio del juego. El cuarto gol del encuentro llegó tras una acción desafortunada de Hassan Al Tambakti, quien convirtió en su propia portería.

Durante el desarrollo del segundo tiempo, el entrenador realizó modificaciones estratégicas para mantener la intensidad. A los 15 minutos ingresó Mikel Merino por Dani Olmo, mientras que a los 25 minutos Fabián Ruiz reemplazó a Pedri.

Por su parte, el equipo asiático también buscó alternativas con las entradas de Alaa Al Hajji y Mohammed Abu Al Shamat, pero no lograron vulnerar la defensa liderada por Aymeric Laporte y el arquero Unai Simón, quien rechazó un remate de Abdullah Al Hamdan a los 35 minutos del complemento.

El partido fue dirigido por el árbitro Raphael Claus, quien mostró la tarjeta amarilla a Mohamed Kanno a los 14 minutos de la segunda mitad tras una falta sobre Rodri. Con este triunfo, España suma tres unidades y se prepara para definir su futuro en el certamen cuando se enfrente a Uruguay en la jornada final de la fase de grupos.